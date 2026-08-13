ISPARTA'DA ASKER EĞLENCESİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

ISPARTA'DA ASKER EĞLENCESİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
ISPARTA
G.Tarihi: 06.08.2026 21:48
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ISPARTA'DA ASKER EĞLENCESİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: YEDİŞEHİTLER'DE TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
 
Isparta'nın Yedişehitler Mahallesi'nde düzenlenen bir asker uğurlama eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Ortalığın adeta ana baba gününe döndüğü olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.
 
Günün sıcak gelişmesi Yedişehitler Mahallesi'nden geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede gerçekleştirilen geleneksel asker eğlencesi sırasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü iki grup arasında sözlü gerginlik yaşandı. Gerilimin hızla tırmanması üzerine tartışma, kısa sürede kontrolsüz bir fiziksel şiddete evrildi.
 
Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu
 
Eğlence alanını bir anda savaş alanına çeviren kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Olay yerinde kaydedilen anlarda ortalığın adeta ana baba gününe döndüğü ve şiddetin boyutu saniye saniye gözler önüne serildi.
 
Polis ve Sağduyulu Vatandaşlar Araya Girdi
 
Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı arbede üzerine durum ivedilikle emniyet güçlerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler ve çevredeki sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle birlikte öfkeli gruplar güçlükle sakinleştirildi.
 
Gerginliğin yatıştırılmasının ardından polis ekipleri bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması adına geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şahıslar ve olayın çıkış nedeniyle ilgili resmi soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
 

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