Isparta’da motosiklet tutkunları güvenli sürüş için buluşacak Isparta’da motosiklet kazalarının azaltılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir çalışma başlatılıyor. Motosiklet kullanıcıları her pazar günü Iyaş Bulvar AVM otoparkında bir araya gelerek hem eğitim alacak hem de motosiklet tutkunu diğer sürücülerle buluşacak.

Isparta’da özellikle motosiklet kullanıcılarını ilgilendiren dikkat çekici bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor. Kentte motosiklet sürücülerinin trafikte daha bilinçli ve güvenli hareket etmesini sağlamak, sürüş konusunda farkındalık oluşturmak ve kullanıcıların deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak amacıyla hazırlanan proje için Isparta Valiliğine başvuru yapıldı.

Çalışmanın öncülüğünü motosiklet tutkunu Halil Çeliker üstleniyor. Motosikletçiler her pazar buluşacak Hazırlanan proje kapsamında motosiklet kullanıcılarının belirli bir program dahilinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Buna göre 30 Ağustos 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında her pazar günü, 16.00 ile 20.00 saatleri arasında Iyaş Bulvar AVM otoparkında motosiklet sürücülerine yönelik buluşmalar gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Etkinliklerin yalnızca motosiklet kullanıcılarının bir araya geldiği sosyal buluşmalar şeklinde kalmaması, aynı zamanda güvenli sürüş konusunda bilinçlendirme çalışmalarına da ev sahipliği yapması planlanıyor. Amaç güvenli sürüş bilincini artırmak Projeyle motosiklet kullanıcılarının trafikte karşılaşabilecekleri riskler konusunda daha bilinçli hale gelmesi hedefleniyor.

Buluşmalarda sürücülerin güvenli sürüş konusunda bilgi edinmesi, trafik kurallarının daha iyi anlaşılması ve motosiklet kullanımında doğru tekniklerin öğrenilmesi amaçlanıyor.

Özellikle yeni motosiklet kullanıcılarının deneyimli sürücülerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunabileceği bir ortam oluşturulması da projenin hedefleri arasında yer alıyor. “Hem sohbet hem eğitim olacak” Projenin amacı hakkında bilgi veren Halil Çeliker, motosiklet kullanıcılarının haftada bir gün bir araya gelerek hem sosyalleşmesini hem de güvenli sürüş konusunda kendilerini geliştirmesini amaçladıklarını belirtti.

Çeliker, oluşturulacak ortamın yalnızca eğitim odaklı olmayacağını, motosiklet kullanıcılarının birbirleriyle tanışıp deneyimlerini paylaşabilecekleri bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

Proje kapsamında motosiklet tutkunlarının güvenli bir ortamda vakit geçirmesi, sürüş konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaşması ve trafikte karşılaşılabilecek hataların azaltılması hedefleniyor. Trafik ekiplerinden eğitim desteği talep edildi Projenin dikkat çeken bölümlerinden biri ise İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden eğitim desteği talep edilmesi oldu.

Valiliğe sunulan çalışma kapsamında, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin etkinliklere katılarak motosiklet kullanıcılarına trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapması talep edildi.

Planlanan eğitimlerde motosiklet kullanıcılarının trafikte daha güvenli hareket etmelerine yönelik teorik bilgilerin yanı sıra, uygun olması halinde pratik sürüş konularında da destek sağlanması amaçlanıyor. Kazaların azaltılması hedefleniyor Isparta’da motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte güvenli sürüş konusundaki farkındalığın artırılması önem taşıyor.

Hazırlanan projeyle sürücülerin yalnızca motosiklet kullanma becerilerinin değil, trafikte diğer sürücülerle olan etkileşimlerinin ve risklere karşı farkındalıklarının da geliştirilmesi hedefleniyor.

Her hafta düzenlenmesi planlanan buluşmaların, motosiklet kullanıcılarının bir araya gelerek deneyimlerini paylaşabilecekleri düzenli bir platforma dönüşmesi amaçlanıyor. Isparta’da yeni bir motosiklet buluşma noktası Projenin hayata geçmesiyle birlikte Iyaş Bulvar AVM otoparkının pazar günleri motosiklet kullanıcılarının buluştuğu bir noktaya dönüşmesi bekleniyor.

Sosyal buluşma, güvenli sürüş eğitimi ve trafik farkındalığının aynı ortamda buluşturulmasının hedeflendiği proje için gözler şimdi ilgili kurumların değerlendirmesine çevrildi.

