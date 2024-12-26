​Yılbaşına Özel Lezzetler Şefin Lezzet Bahçesi’nde!

Yılbaşı sofralarınız için Şefin Lezzet Bahçesi’nden birbirinden lezzetli seçenekler! Bu yılbaşı, misafirlerinize unutulmaz bir ziyafet sunmak için özel hazırlanan paketlerden birini seçebilirsiniz. İşte menü detayları:Yanına ekstra lezzetler mi arıyorsunuz? Acılı ezme (200 TL), Rus salatası (250 TL), havuç tarator (250 TL), şakşuka (250 TL), patlıcan salatası (250 TL) ve kabak tatlısı (200 TL) gibi enfes tatları da menünüze ekleyebilirsiniz.Şefin Lezzet Bahçesi, yılbaşı akşamınızı şölene dönüştürmek için Gölcük Yolu istikametinde, polis noktası sonrası, 1. kilometrede sizleri bekliyor.Sipariş ve bilgi için hemen arayın: 0533 373 83 62 / 0545 605 18 32