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56 saatlik kısıtlama başladı...işte merak edilen soruların cevapları

56 saatlik kısıtlama başladı...işte merak edilen soruların cevapları
ISPARTA
G.Tarihi: 05.12.2020 00:51
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Haftasonu yasakları başladı! Hangi işletmeler açık, kimler kısıtlamadan muaf?
Yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında yeni bir karara kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Peki kısıtlamada manav, kasap, marketler ne zaman hizmet verecek? Kuryeler çalışacak mı? İşte hafta sonu yasaklarına ilişkin merak edilenler...

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı 
Cuma akşamı 21.00'de başlayan kısıtlama pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA İLGİLİ MERAK EDİLEN 5 SORUYA CEVAP
1 - NERELER AÇIK OLACAK?
Zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yürüme mesafesindeki, fırın ve unlu mamul satış yerleri de hafta sonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere 10.00-17.00 arasında gidilebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek. Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamayacak.

2 - SİPARİŞ VERİLEBİLECEK Mİ?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

3 - TEK YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI NASIL KARŞILACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

4 - ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YAPILABİLECEK Mİ?
Hafta sonu şehirlerarası ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. Şehirlerarası seyahatler sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yolculara bilet ve rezervasyon kodu sorulacak. Özel araçlarıyla yola çıkanlardan seyahat izni istenecek.

5 - KISITLAMADAN MUAF OLANLAR VAR MI?
Hastaneden taburcu olanlar ya da randevusu bulunanlar, birinci derecede yakınının cenazesine katılacaklar, şehre son 5 gün içinde gelmiş ya da kalacak yeri olmayanlar, ÖSYM ya da diğer merkezi sınavlara katılacaklar, terhis olan askerler ve cezaevinden çıkanlar ile özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca, kısıtlamadan, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetleri muaf tutuldu.

Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi nasıl alınır? Yasaktan kimler muaf olacak?

BAKKAL, MANAV VE MARKETLER AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

FIRINLAR NASIL ÇALIŞACAK?
Kısıtlama sürecinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesindeki fırına gidilebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

SEYAHATLER HES KODUYLA YAPILACAK
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek.

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

2021 resmi tatil günleri açıklandı! Toplamda kaç gün resmi izin olacak?
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

RESTORANLAR PAKET SERVİS
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

KURYELER ÇALIŞACAK MI?
Genelgede ''Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamındadır" denildi.
 
 
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