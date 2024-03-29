

Sigara ve Alkol Fiyatlarına Zam Geliyor: Tarih Belirlendi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tiryakilere kötü haber vererek yeni zamların yakında gerçekleşeceğini duyurdu. Ocak ayındaki zamdan sadece üç ay sonra fiyatlara bir zam daha yapılacağını belirten Aybaş, tiryakileri olası artışlar konusunda uyardı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, Aybaş 1 Nisan sonrası için yeni zamların beklendiğini açıkladı. Sigara fiyatlarındaki artışın yanı sıra alkol fiyatlarının da yüzde 10 oranında artırılacağını ifade etti.

Üretici firmaların ürün kısıtlamasına başladığını ve sigaraya gelecek zam hakkında bilgi aldıklarını belirten Aybaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "1-10 Nisan arasında Alkollü içkiler ve sigara zammı konuşuluyor, firmalar sigara satışında ürün kısıtlamasına başladılar. Sigara için dolaşan fısıltı 10 TL civarında. Zamlar Bayram sonrasına da kalabilir diye öngörülüyor, umarım zam geçişleri yaşanmaz."

Bu gelişmelerle birlikte, sigara ve alkol kullanıcılarının fiyat artışlarına hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Kamuoyuna duyurulur.