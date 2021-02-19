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Aranan şahıs Isparta'da yakalandı - Uyuşturucuya geçit yok!

Aranan şahıs Isparta'da yakalandı - Uyuşturucuya geçit yok!
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
Isparta Merkez Davraz Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 19 Şubat 2021 tarihinde. “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Ftmek Bulundurmak ve Kullanmak." suçundan hakkında (10) yıl (8) ay (20) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan: F-Y. isimli şahıs: Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından saklandığı ikametinde yakalanarak İsparta K Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuruntuna teslim edilmiştir.

Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
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