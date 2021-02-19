Milli Eğitim Bakanlığı'dan son dakika yüz yüze eğitim kararı! Tarih açıklandı

Son dakika haberi... MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçilecek yüz yüze eğitimin esaslarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda,denildi.1 Mart'tan itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri'nde yüz yüze eğitimlere tüm sınıf seviyelerinde başlanacak. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Liseleri alan/dal derslerinde, "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanan '2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı' kullanılacak. Uygulamalı dersler yüz yüze, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu'nca planlama yapılacak. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liseleri'nin 12'nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak. Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri ise "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup, devam zorunluluğu aranmayacağı belirtildi. Eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine ise uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.