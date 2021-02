“44 mahalle muhtarı kenetlendik, başkanımızın yanındayız”Isparta’nın 44 mahalle muhtarı bir araya geldi, göreve seçildiği günden itibaren mahallelerinin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette muhtarlar, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e destek mesajları verdi. Muhtarlar “Makam sevdalısı bir başkan değil, hizmet sevdalısı bir başkanla çalıştığımız için gurur duyuyoruz” dediler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiğinde yapacakları tüm hizmetlerde muhtarlarla işbirliği içerisinde olacağını söylediğini ve bunun da sözde kalmadığını belirten Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, belediye üzerinden yapılan eleştirilere tepki göstererek “Belediyemiz doğru işler yapıyor, başkanımızda dertlere derman oluyor” dedi. Büyükleblebi, “Göreve geldiğinizde ilk toplantımızı bu mecliste yapmıştık. O gün ‘biz birlikteyiz, çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz, muhtarlarımızla istişare içinde yürüteceğiz’ demiştiniz. O günden bu güne o söz lafta kalmadı, icraata döndü. Bunun icraata dönmesi bizimde daha çok çalışmamıza, mahalle sakinlerimizin, sokaklarımızın sorunlarının giderilmesinde daha çok imkân sağladı. Son günlerde özellikle sosyal medyada bazı mecralarda belediyemizle de ilgili ‘belediyemiz ne iş yapıyor’ gibi ithamlarda bulunuluyor. Bununla ilgili de geldik. Nasıl bir vatandaşımız bize ‘Allah razı olsun muhtarım’ dediğinde o bize güç, çalışma şevki veriyorsa bizde muhtarlar olarak mahalle sakinlerimizin adına size şevk vermek için, yapılan hizmetlerin doğru olduğunu, mahallelerimize yapılan yatırımların mahalle sakinlerimizin derdine derman olduğunu sizlere aktarıp doğru işler yapıldığını bildirmek için geldik. Sizin ilk günden beri ilk öncelik olarak yapmış olduğunuz çizgi önce vatandaşın sorunu, çilesinin bitmesiyle alakalı bir önceliğiniz var” dedi.Başkan Başdeğirmen’den eleştirilere kulak asmamasını isteyen Büyükleblebi “Ve muhtarlar olarak ‘doğru yapıyorsunuz başkanım, bizlerle irtibat halindesiniz ve dertlere derman oluyorsunuz. Bununla ilgili olarak da çok çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Bugüne kadar ilk defa belediyeden bu kadar hizmet aldıklarını belirten mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e tam destek vererek, “Başkanımızı engellemeyin hizmet etmeye devam etsin. Biz 44 mahalle muhtarı olarak kenetlendik, sonuna kadar başkanımızın yanındayız” diye konuştular.Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, üç dönemdir muhtarlık yaptığını ve bugüne kadar ilk defa Başdeğirmen döneminde çok güzel hizmetler aldıklarını söyledi. Yiğit, “Sizin arkanızdan ‘hizmet yapmıyor, çalışmıyor’ diye konuşulanları da duyuyoruz, konuşanları kınıyorum. ‘Ağzı olan konuşur’ diyorum. Bu fesatlık, kıskançlık, koronavirüsten beter bir hastalık. Diyorum ki bunlar hasta insanlar. Buradan, sizin arkanızdan Isparta Belediyesi çalışmıyor diyen insanları kınıyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Siz doğru yoldasınız. Aldırmadan yolunuza devam edin, Allah yolunuzu açık etsin. Çalışmalarınıza aynı hızla devam edin. Kimsenin konuşmasına bizde aldırmayacağız, sizde aldırmayın. Allah güç kuvvet versin. Biz burada bir parti seçmiyoruz, hiçbir siyasi parti üyesi de değiliz. Muhtarın tarafı olmaz, biz çalışandan, hizmet verenden yanayız” ifadelerinde bulundu.Pazartesi günkü kar yağışını hatırlatan Karaağaç Mahallesi Muhtarı İbrahim Ayyıldız da, “Kar yağdı, bir defa ‘bizim sokak temizlenmedi’ diye telefonum çalmadı. Önceki yıllardaki mesajlar da duruyor, ‘gelmediler, gitmediler’ diye. Kimseyi kötülemiyorum ancak doğruları da söylemek istiyorum” diyerek, karla mücadeleden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu da, Başkan Başdeğirmen’i ve ekibini tebrik etti. Eroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin takdirlerini aldığınız için özellikle Isparta’m adına çok mutluyum, sevinçliyim. Asla Cumhurbaşkanımızın dediği yoldan sapmamak için çalışmalarınız gece-gündüz devam ediyor. Biz çok mutluyuz. Bugüne kadar ağzınızdan muhalefet partililere en ufak bir sözünüzü duymadım. Isparta halkı adına burandan diyorum ki, ‘Lütfen engel olmayın, yıpratmaya kalkmayın. Biz Isparta için varız. 44 mahalle muhtarı kenetlenmiştir, Şükrü Başdeğirmen’in arkasındadır ve sonuna kadar da arkasında olacaktır. Biz çalışmalarınızdan son derece memnunuz. Şükrü Başdeğirmen’i rahat bırakın. Mahalle muhtarları olarak çalışmaların neler olduğunu biz biliyoruz. Adam karşıdan üflüyor, bilmediği konu hakkında konuşma yapıyor ki, insanı ister istemez geriyor. Ben bir mahalle muhtarı olarak geriliyorum, niye, kardeşim bilmiyorsun, bilmediğin konu hakkında fetva verme. Dedikodularla iş yapılmaz. Siyaset yapmıyoruz, çalışma var çalışma. Bunu artık lütfen görün, bu kadar riyakarlığı, nankörlüğü kabul etmem mümkün değil. Vatandaş isterse sizi getirir koyar ama seçilen insana da sonuna kadar da saygılı olmak lazım. 2 senedir Şükrü Başdeğirmen ile beraberiz hiçbir sorunumuz yok. Gece-gündüz çalışılıyor, rahat bırakın belediyeyi. Şikâyetle cadde otoparkları iptal edildi, trafik keşmekeş. Bunu yapanları da şiddetle kınıyorum. Gidin bir trafiğe bakın. Caddeler araba doldu kaldı. İstediğiniz nedir. Rahat bırakın da Isparta’ya hizmet edelim, Isparta’da kalkınsın. Bugün Türkiye’nin takdirini kazanmış bir belediye başkanı, Cumhurbaşkanımızdan, genel başkan yardımcısından takdir almışsa, örnek gösterilmişse Isparta’nın bununla gurur duyması lazım. Çirkin ithamlara girmeyin, yıpratamazsınız” görüşlerinde bulundu.Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar da, “Belediyemizin çalışmalarında eksiklikleri var diyorlarsa diyen insanlar, biz 44 mahalle muhtarı olarak gelsinler bize sokak sokak nasıl iş yapıldığınız gösteririz” dedi.Isparta’da hizmet eden insanların sevilmediğini belirten Mehmet Tönge Mahalle Muhtarı Osman Kınay da, “Kendinizi üzmeyiniz. Aynı şekilde hizmet etmeye devam edin” ifadelerinde bulundu.Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal da, yapılan semt sahaları ihaleleri, park çalışmalarının çok değerli olduğunu söylerken, “Bu dokunuşlar çok önemli” derken, önceki dönemlerde belediye-muhtar ilişkilerinin kopukluğundan bahsederken, belediyeden yeterli hizmeti alamadığını belirterek, bu dönemde mahallelerinin yatırım anlamında ciddi çalışmalar gerçekleştirildiğini aktardı. Gürdal, “Geçtiğimiz dönem mahalleme fen işlerinden bir yıl hizmet gelmedi. Sizin yaptığınız çalışmalardan mahallelerimiz, bizler memnunuz. Bu birlik beraberliğimiz daim olur” şeklinde konuştu.Mahallelerindeki Öküzbattı Mesirelik alanının bitmek üzere olduğunu söyleyen Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay da, “Çok güzel bir mesirelik alana kavuşuyoruz, stadımızın yapımı da yakın bir zamanda başlayacak. Kirazlıdere Mesirelik alanı için de Isparta adına sizlere teşekkür ederim. Bu ne kadar doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Her zaman yanınızdayız” dedi.Mahallelerine yapılacak kapalı pazaryeri için teşekkür eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek ise, “Bu bizim için bir hayal, bir rüyaydı. ‘muhtarımızın vermiş olduğu sözler benim sözüm’ demiştiniz, bunları tek tek yerine getiriyorsunuz. Sizlere teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.Kepeci Mahallesi Muhtarı Raşit Gülören de, “Muhtar arkadaşlarımızdan hiç ‘şunu yapamadık, bunu yapamadık’ diyene rastlamadım. Hizmetler geliyor. 7. dönem muhtarlığım, bu süreçte ben ne başkanlar, ne valiler gördüm. Muhtarlara küsen tavır koyan başkanları da gördüm. Şimdi bakıyorum, sizin yaptığınız hizmetleri çekemedikleri için taşlıyorlar. Siz yolunuza devam edin. Biz muhtarlar olarak her zaman sizin yanınızdayız. Yaptıklarınızı takdir ediyoruz, vatandaşlarda takdir ediyor. Bazı yapmış olduğunuz hizmetleri biz muhtar olduğumuz halde duymadık ama arkadaşlar söyleyince duymadığımız ne çok işlerin yapıldığını gördük. Allah razı olsun, çalışmalarınızdan memnunuz” dedi.Meyve veren ağacın herkes tarafından taşlandığını dile getiren Batıkent Mahallesi Muhtarı Ahmet Çığrı ise, “Bunlar denecek. Yolumuza devam edeceğiz. Yanınızdayız” ifadelerinde bulundu.Muhtarların ziyaretinden ve destek mesajlarından dolayı teşekkürlerini ileten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Birçok muhtar arkadaşımız ‘meyve veren ağaç taşlanır’ dedi. Tabi bunu duyunca kabulleniyoruz. Ya biz hizmet ediyoruz ki, bizi taşlasınlar. Atalarımız bunu güzel söylemiş. Bu ‘hizmet eden her zaman eleştiriye maruz kalır’ demektir. Ancak bunu söyleyen atamız, bugünkü şartlarla bunun böyle yapılacağını düşünmemiştir. Bu sözün ilk çıktığı zamanlarla bugünkü arasında fark olduğunu bilmemiz lazım. Bugün hangi meyveyi taşlayarak düşürüyorsunuz. Elmayı, kirazı taşlayarak mı düşürüyorsunuz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Taşlarken dikkatli olarak yapmak lazım. Yani insanları rencide edici, ağır sözlerle, iftiralarla, ailesine, eşine dostuna, memleketine zarar verecek şekilde yapılan her türlü çalışma meyveye atılan taş değildir. Bu çok yanlış bir şeydir. Bu şekilde hizmet eden arkadaşlarımıza, bizlere yapılan bu tür lafların Allah katında ne kadar günah olduğunu ve bunun hesabının da bu hayatın içerisinde veremiyorsa ahirette çok daha ağır şekilde vereceğini bilmelerini istiyorum” dedi.