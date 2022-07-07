Emniyet kemeri takmanın önemini deneyimledilerKurban Bayramı öncesinde, meydana gelebilecek trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesine yönelik araçlarda emniyet kemeri kullanımının en üst seviyeye çıkarılması ve bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” ile Isparta Belediyesi personeline yönelik uygulamalı eğitim faaliyeti düzenlendi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı”, belediye önüne getirilirken, burada personel araca binerek emniyet kemeri ile yolculuk yapmanın ne kadar önemli olduğunu deneyimledi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünden Kıdemli Başçavuş Hasan Ali Ata, belediye personeline emniyet kemeri takmanın ve trafik kurallarına uymanın önemi hakkında bilgiler verdi.Trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini anlamak maksadıyla yapılan etkinlikte araca binen belediye çalışanları, emniyet kemerinin önemini anladıklarını ve bundan sonra da sürekli emniyet kemeri takacaklarını söylerken uygulamadan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Emniyet kemerinin hayat kurtardığını söyleyen belediye personelleri, “Simülasyon aracı içerisinde emniyet kemeri takılı halde iken az önce yaşamış olduğumuz zor bir olay. Bir de burada yaşadıklarımızı hızla giden bir araç içerisinde yaşadığımızı düşünürsek kötü bir durum” ifadelerinde bulundu.Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Ali Ersal da Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa bir eğitim planladıklarını söyledi. Ersal, “Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemini deneyimlemiş olduk. Emniyet kemerini takmamız ve tüm kurallara uymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.