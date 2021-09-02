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Aranan 112 şahıs Isparta'da yakalandı

Aranan 112 şahıs Isparta'da yakalandı
ISPARTA
G.Tarihi: 02.09.2021 14:37
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Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.08.2021 ile 31.08.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
 
Aralarında;
 
  • 13 ayrı dosyadan 25 yıl, 11 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi İ.A.
 
  • 15 ayrı dosyadan 13 yıl, 7 ay, 29 gün hapis cezası ile aranan Ç.U.
 
  •  “Silahla Yağma” suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan T.G.
 
  • “Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle Yada Konut Veya İşyerinde Yağma” suçundan 6 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezası ile aranan K.U.
 
İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 112 (yüzoniki) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
 
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
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