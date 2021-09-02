Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.08.2021 ile 31.08.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- 13 ayrı dosyadan 25 yıl, 11 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi İ.A.
- 15 ayrı dosyadan 13 yıl, 7 ay, 29 gün hapis cezası ile aranan Ç.U.
- “Silahla Yağma” suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan T.G.
- “Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle Yada Konut Veya İşyerinde Yağma” suçundan 6 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezası ile aranan K.U.
İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 112 (yüzoniki) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.