ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

13 ayrı dosyadan 25 yıl, 11 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi İ.A.

15 ayrı dosyadan 13 yıl, 7 ay, 29 gün hapis cezası ile aranan Ç.U.

“Silahla Yağma” suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan T.G.

“Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle Yada Konut Veya İşyerinde Yağma” suçundan 6 yıl, 1 ay, 10 gün hapis cezası ile aranan K.U.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.08.2021 ile 31.08.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 112 (yüzoniki) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.