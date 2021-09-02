Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 13.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yapılan operasyonlarda toplam 44 şahıs yakalanmıştır.
Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan;
- 95 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilmiş kağıt,
- 25,6 gram Eroin Maddesi,
- 7,1 gram Metamfetamin Maddesi
- 0,9 gram Esrar Maddesi,
- 38,5 g toz halinde Sentetik Ecza,
- 9 adet Sentetik Ecza,
- 3,2 gram Skunk Esrar Maddesi,
- 2 adet Ecstasy Maddesi,
- Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.
Ayrıca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından 7 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.