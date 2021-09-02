95 kullanımlık Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilmiş kağıt,

25,6 gram Eroin Maddesi,

7,1 gram Metamfetamin Maddesi

0,9 gram Esrar Maddesi,

38,5 g toz halinde Sentetik Ecza,

9 adet Sentetik Ecza,

3,2 gram Skunk Esrar Maddesi,

2 adet Ecstasy Maddesi,

Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 13.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yapılan operasyonlarda toplam 44 şahıs yakalanmıştır.Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış, 3 şüphelisuçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Ayrıca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalardasuçlarından 7 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.