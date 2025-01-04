Aralık Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı: 2024 Yılında Yüzde 44,38 Enflasyon

Türkiye, 2024 yılını yüzde 44,38 enflasyon oranıyla kapatarak ekonomide önemli bir dönemi geride bıraktı. Aralık ayında enflasyon, aylık yüzde 1,03 artışla son 19 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon hedefinin biraz üzerinde gerçekleşse de ekonomistler tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Eğitim Grubunda Rekor Artış

2024 yılı boyunca fiyatların en fazla arttığı sektör yüzde 91,64 ile eğitim grubu oldu. Eğitimi, yüzde 69,03 ile konut ve yüzde 57,13 ile lokanta ve oteller izledi. Buna karşılık, ulaştırma grubu yıllık yüzde 25,88 ile en düşük fiyat artışını kaydetti.

Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 2,78 ile ev eşyası grubunda yaşanırken, haberleşme ve konut harcamalarında da sırasıyla yüzde 1,82 ve yüzde 1,71 oranında fiyat artışları gözlendi.

Memur ve Emeklilere Zam Oranı Belirlendi

Açıklanan enflasyon verileri, memur ve emeklilerin zam oranlarını da netleştirdi. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlenirken, emekliler bu oran üzerinden zam alacak. Memurlar ise yüzde 11,54 zam oranına hak kazandı.

Kira artışlarını belirleyen 12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. 2024 yılında yıllık enflasyon, 2022 ve 2023 yıllarına kıyasla 20 puan düşerek yüzde 44,38 seviyesinde gerçekleşti. 2025 hedefimiz doğrultusunda bu düşüşü sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise dezenflasyon sürecinin güçlendirileceğini belirterek, “Piyasalardaki güveni artıracak politikalarla enflasyonun kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, ekonomik refahı artıracak ve fiyat istikrarını sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.

Enflasyonda Son 5 Yıl

Türkiye'nin son 5 yıllık enflasyon rakamları ise şöyle:

2024: Yüzde 44,38

Yüzde 44,38 2023: Yüzde 64,77

Yüzde 64,77 2022: Yüzde 64,27

Yüzde 64,27 2021: Yüzde 36,08

Yüzde 36,08 2020: Yüzde 14,60

2025 Beklentileri

Ekonomistler, 2025 yılında enflasyonun daha da gerileyeceğini ve hükümetin dezenflasyon programının olumlu sonuçlar vermeye devam edeceğini öngörüyor. Maliye politikasının destekleyici etkileri ve hizmet sektöründeki fiyat katılığının azalması, enflasyondaki düşüş trendini güçlendirecek.

2024'te yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, artan fiyat baskıları nedeniyle vatandaşların ekonomik yüklerinin hafifletilmesi için stratejik adımların atılması bekleniyor.