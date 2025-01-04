Kıdem Tazminatı Tavanı 2025 Yılı İçin Belli Oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 2025 yılının ilk altı ayı için 46.658 TL olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki dönemde 41.827 TL idi.

2025 Yılı Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı iş yerinde çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Hesaplamaya ek ödemeler (örneğin yol ve yemek yardımı) dahil edilir, ancak yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Formül:

Toplam Kıdem Tazminatı = Brüt Ücret × Çalışılan Yıl Sayısı

Örnek Hesaplama:

Brüt Ücret: 26.004 TL (2025 yılı asgari ücret)

26.004 TL (2025 yılı asgari ücret) Çalışma Süresi: 5 yıl

Toplam Tazminat:

26.004 TL × 5 = 130.020 TL

Damga Vergisi:

130.020 TL × %0,759 = 987,85 TL

Net Tazminat:

130.020 TL - 987,85 TL = 129.032,15 TL

Son Yılların Kıdem Tazminatı Tavanları

01 Temmuz 2024 – 31 Aralık 2024: 41.828 TL

41.828 TL 01 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024: 35.058 TL

35.058 TL 01 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023: 23.490 TL

23.490 TL 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023: 19.983 TL

19.983 TL 01 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022: 15.371 TL

Kıdem Tazminatında Artışın Etkileri

Son yıllarda kıdem tazminatı tavanında gözlemlenen hızlı artış, enflasyondaki yükselişle paralel olarak devam ediyor. Yeni rakamlar, çalışanların tazminat hakkını daha güçlü bir şekilde koruyor.

2025 yılı kıdem tazminatı düzenlemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından dikkatle takip ediliyor. Kıdem tazminatı hakkı, çalışanların iş güvencesinin önemli bir unsuru olmaya devam ediyor.