Başkan Başdeğirmen: “Talepleriniz Gerektiği Şekilde Yerine Getirilecektir”

Madeni-İş Esnaf Odası Başkanı Ahmet Gıcır ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, esnafın şehrin temel taşları olduğunu belirterek, esnafın taleplerinin gerektiği şekilde yerine getirileceğini ifade etti.

Ziyarette konuşan Başkan Gıcır, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. Gıcır, esnaflara destek olmak ve sanayi alanında yapılacak işler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ziyarete geldiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Başdeğirmen, esnafın toplum için önemine vurgu yaparak, esnafın taleplerini karşılamak için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. Başdeğirmen, “Esnaf, zanaatkar demek, memleketin temeli demek. Bizler de büyüklerimizin esnaf çocukları olarak bu bilinci taşıyoruz. Esnafımızın taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı konularında sizlerle elbirliğiyle çözümler üreteceğiz. Esnafın verdiği vergilerin hizmetine harcıyoruz. Gereken her şeyi yerine getireceğiz. Ziyaretiniz için teşekkür eder, bereketli kazançlar dilerim” dedi.



