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Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!

Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.11.2024 14:40
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Sütçüler’de adaklık ve kurbanlık denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Adakçı Ahmet, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ihtiyaçlarınıza yönelik titiz bir hizmet sunuyor. Adaklık, kurbanlık, akika ve yemeklik olarak hazırlanan hayvanlar, özenle kesiliyor, hijyen kurallarına uygun şekilde temizleniyor ve isteğe göre parçalanarak size teslim ediliyor. İster dini ibadetlerinizde, ister özel günlerinizde Adakçı Ahmet’in profesyonel ve güvenilir hizmeti ile gönül rahatlığıyla destek alabilirsiniz.

Sadece Kurbanlık Değil! Taze Tavuk ve Günlük Taze Yumurta ile Sofralarınıza Lezzet Katın

Adak hizmetlerinin yanı sıra tavukçuluk ve yumurtacılık alanında da faaliyet gösteren Adakçı Ahmet, sağlıklı koşullarda yetiştirdiği tavukları ve günlük olarak topladığı taze yumurtaları müşterilerine sunuyor. Günlük taze yumurtalar, besleyici değerini kaybetmeden sofralarınıza ulaşırken, sağlıklı ve lezzetli ürünler arayanlar için ideal bir tercih sunuyor.

Sütçüler’in En Güvenilir Adresinden Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!

Adakçı Ahmet, yılların tecrübesiyle hizmet verdiği Sütçüler’de, her müşterisine özel ilgi ve güven sunmayı misyon edinmiştir. Hayvanların bakımından kesim sürecine kadar tüm aşamalarda gösterilen özen sayesinde, müşteriler memnuniyetle hizmetlerinden faydalanıyor.

Adaklık, kurbanlık ya da taze yumurta talepleriniz için Adakçı Ahmet’e ulaşarak kaliteli ve güvenilir hizmetin farkını yaşayın.

İletişim:
Telefon: 0 552 204 33 89
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Isparta'da Sütçülerli Adakçı Ahmet'ten Hizmet Almanın Ayrıcalığını Yaşayın!
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