BASIN BÜLTENİ 07.12.2022

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Yüksek Gerilim Dalı”nın oluşmasına katkıda bulunan, uygulamalı dersler için Yüksek Gerilim Dalı Laboratuvarı kuran Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ), mesleki eğitimi tercihi eden gençlerin her zaman yanında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören Enerjinin Yıldızlarını okullarında ziyaret eden AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, enerji sektörde tecrübelerini paylaşırken öğrencilerin elektrik dağıtım hizmetine yönelik sorularını yanıtladı. Ziyaret sırasında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Elektrik Bölümü’nü tercih eden, mesleki eğitime ilk adımlarını atan öğrencilere uygulamalı derslerde kullanmaları için kıyafet, ölçü ve teknik malzemelerden oluşan takım çantaları da hediye edildi.Enerjinin Yıldızları ile buluşan ve “gelecekteki meslektaşlarına” mesleki eğitimin sektördeki önemini anlatan, “Elektrik dağıtım sektörü büyük bir gelişim ve dönüşüm içinde. Teknolojinin çok daha yoğun kullanıldığı, elektrikli araç sayısının her geçen gün arttığı, yenilenebilir enerjinin öne çıktığı bu süreçte, sizlerin mesleki donanımınızı güçlendirmek için her zaman yanınızdayız. Dünyamızın, ülkemizin, sektörümüzün geleceği sizlersiniz” dedi.Bu arada 2018 yılından hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin sayısı da her geçen gün artıyor. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla, elektrik bölümünü tercih eden öğrencilerin sayısı 109’a ulaşmış durumda. AEDAŞ’ın konusunda uzman ekibi uygulamalı derslere katılarak öğrencilere destek olurken yıl içinde düzenlenen teknik gezilerle de Enerjinin Yıldızları’nın ‘elektriğin üretimden dağıtıma kadar geçirdiği aşamaları” yerinde gözlemelerine imkân sunuluyor.Enerjinin Yıldızları Projesi, 2018 yılından bu yana üç ilde devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018’de yapılan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul’da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü oluşturulmuştu. Proje çerçevesinde bu dalı tercih eden öğrencilere burs ve staj imkânı, eğitimini tamamlayanlara ise istihdam olanağı sağlanıyor.