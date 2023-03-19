"Anadolu'nun Halı ve Kilim Kültürü Kitabı Raflarda Yerini Aldı"

“Anadolu Türk Halı Kilim Kültürü” Kitabı Okuyucusuyla Buluşuyor

“Geleneksel Türk Halı ve Kilimleri” tarihçesinin anlatıldığı eserde; “Türk Halı ve Kilimlerinde Betimleme Alanı ve Yeterlilik”, “Ejder Kollarında Büyüyen Egolar ve Zümrüdüanka”, “Türk Halı Kültüründe Özel Tasarımlı Siparişler ve Atölye Dokumaları”, “Erken Dönem Geleneksel Halı Tasarımları”, “Geleneksel Türkmen Tasarımları Isparta- Antalya Dokumaları” “Saf Seccade Kilimler”, “16.-17. Yüzyıl İstanbul Osmanlı Saray Halıları”, “19. Yüzyıl Sonu Osmanlı Tekstilinde Bir Dünya Markası Gürün Şalları” gibi okuyucunun ilgisini çekecek bölümler yer alıyor.Anadolu halılarında motiflerin anlamlı ve geleneksel bir üslupla sembolize edildiğini belirten SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç, şunları kaydetti:“Anadolu kadını kendisini, sosyal- ekonomik çevresini, sevinçlerini ya da yasını, sembolik değerler vererek motiflerinde biçimlendirmiştir. Yaygılardaki yanışlar, onun tasarladığı veya aktarmayı düşündüğü olayın sembolik karşılığıdır. Türk halılarına ruhunu veren de bu temel özgünlüktür. Bu bağlamda, Türk halılarındaki her bir estetik değer, sembolik anlamlar yüklenmiş objelerdir. Anadolu Türk halılarının bir diğer özelliği de bu öykülerin halı ve kilimlerdeki stilizasyonudur. Objelere yüklenmiş sembolik anlatımlar, halı ve kilimlerde stilize edilerek uygulanırlar. Böylece anlatılacak her şey, halı ve kilimde hem vardır hem gizlidir hem de anlayanın dilindedir. Bu açıdan bakıldığında halı ve kilimler onu dokuyan toplumun kültür düzeyini, estetik değerlerini, koşullarının ekonomik ve ticari boyutunu bir ölçüde yansıtabilme kabiliyetleri ile kültürel ve ticari bir mirastır.”