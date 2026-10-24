Isparta’da Cumhuriyet Caddesi değişiyor: Refüj kaldırılıyor

Cumhuriyet Caddesi’nde yeni dönem başladı

Kararı vatandaşların oyları belirledi

Eskiyen altyapı da yenilenecek

Orta refüjdeki ağaçlar başka alana taşınacak

Esnaf ve vatandaşlar için geçici yoğunluk yaşanabilir

Isparta’nın merkezinde nasıl bir değişim yaşanacak?

Isparta’da kent merkezindeki trafik akışını rahatlatmak ve caddeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi’nde kapsamlı bir düzenleme sürecine girildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek bölge esnafına proje hakkında bilgi verdi.Projenin en dikkat çekici adımı, caddenin ortasında bulunan refüjün kaldırılması olacak. Bunun yanı sıra mevcut kaldırımlar yenilenecek, eskiyen altyapı hatları elden geçirilecek ve cadde yeni düzenlemesiyle kent yaşamına kazandırılacak.Cumhuriyet Caddesi’nin mevcut haliyle korunması veya yeniden düzenlenmesi konusunda mart ayında gerçekleştirilen ankete toplam 4 bin 859 kişi katıldı.Anket sonuçlarına göre 3 bin 558 kişi orta refüjün kaldırılarak caddenin yeniden düzenlenmesini desteklerken, 1 bin 301 kişi mevcut durumun korunması yönünde oy kullandı. Böylece katılımcıların yaklaşık yüzde 73’ü değişim yönünde görüş bildirdi.Ortaya çıkan sonuç doğrultusunda belediye ekipleri çalışmaları başlattı. Projeyle birlikte caddenin trafik düzeninin yeniden şekillendirilmesi ve ulaşımın daha rahat hale getirilmesi hedefleniyor.Cumhuriyet Caddesi’ndeki çalışma yalnızca üstyapı düzenlemesiyle sınırlı kalmayacak. Kaldırımların altında bulunan su boruları, elektrik hatları ve diğer tesisatlarda tespit edilen eskiyen bölümler de yenileme sürecine dahil edilecek.Yağmur suyu hatları ve ızgaralar elden geçirilirken kaldırımlardaki kapak ve yalıtım sorunlarına yönelik düzenlemeler de yapılacak. Altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaldırımların yeniden inşa edilmesi ve mermer kaplamaların uygulanması planlanıyor.Elektrik ve doğal gaz altyapısıyla ilgili kurumların da çalışmalara katkı sunması bekleniyor. Böylece caddenin farklı altyapı ihtiyaçlarının koordineli biçimde giderilmesi amaçlanıyor.Projenin dikkat çeken başlıklarından biri de orta refüjde bulunan ağaçların durumu. Düzenleme kapsamında ağaçların başka bir alana taşınması planlanıyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, küçük ağaçların taşınması için çalışmaların yapılacağını, büyük ağaçların naklinde ise uygun ekipmanlardan yararlanılacağını belirtti. Yeni düzenlemede caddenin kenarlarına daha küçük boylu, yapraklı ağaçların dikilmesi öngörülüyor.Bu uygulamayla hem refüjün kaldırılması hem de caddenin yeni görünümünde yeşil dokunun korunması hedefleniyor.Çalışmalar sırasında kaldırım ve altyapı düzenlemeleri nedeniyle bölgede geçici rahatsızlıklar yaşanabilecek. Özellikle cadde üzerindeki iş yerlerine erişim ve günlük ulaşım açısından sürecin dikkatli yürütülmesi önem taşıyor.Başkan Başdeğirmen, çalışmaların trafik akışını mümkün olduğunca aksatmadan ve esnafı mağdur etmeden sürdürülmesi için ilgili birimlerin koordineli çalışacağını ifade etti. Projenin yaklaşık 2-3 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başdeğirmen, esnaf ve vatandaşlardan anlayış istedi.Cumhuriyet Caddesi’nde yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte daha geniş kaldırımlar, yenilenmiş altyapı ve farklı bir cadde düzeninin ortaya çıkması bekleniyor.Şimdi gözler, çalışmaların tamamlanmasının ardından orta refüjün kaldırılmasının trafik akışına nasıl yansıyacağına ve yeni düzenlemenin cadde esnafı ile vatandaşların günlük yaşamını nasıl etkileyeceğine çevrildi.Isparta’da vatandaşların oylarıyla şekillenen bu değişimin, Cumhuriyet Caddesi’nin geleceğinde önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.