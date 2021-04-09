GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA BALIK SİPARİŞ

Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin

Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Batı’nın ‘Türk Balı’ ismini verdiği ‘Tahin’ Ramazan sofralarının da enerji kaynağı
İnsanlık tarihinin en eski yağlı tohumlarından biri olan beyaz çiçekli bitki ‘Susam’dan üretilen ‘Tahin’ enerji ve vitamin değeri ile Ramazan sofralarının da baş tacı olmaya devam ediyor.
 
-Sağlık, Vitamin ve Enerji Deposu: ‘Tahin’
100 gram tahin 516 kalori sağlıyor. Enerji yanında yüzde 25 oranında protein ve demir yönünden de zengin olan tahin ‘B’ grubu vitaminleri de içeriyor. Ramazan’da uzun açlık sürecinde vücut direncinin düşmesine ve halsizliğe karşı da imdada yetişiyor.

image
 
-Bilim, iftar ve sahur sofraları için öneriyor
Batı’nın ‘Türk Balı’, ‘Türk tatlısı’ ve ‘Türk helvası’ olarak tanımladığı ‘Tahin’in, sağlıklı, faydalı ve değerli bir besin kaynağı olduğu bilim tarafından da kanıtlandı. Biliminsanları, hakemli akademik yayınlarda ‘Tahin’in iftar ve sahurlarda tüketilmesini öneriyor.
 
-Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Kalori, protein ve vitamin yönünden zengin olan; enerji kaynağı tahin, Eylül Minel kalitesi ve güvencesi ile satışa hazır hâle getirildi. Tahin, Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı olmaya devam edecek. Tahin, Modern Evler Mahallesi, 102. Cadde, No: 74/A adresinde tüketicilerimizle buluşacak.

image
 
-https://www.eylulminel.com’dan sipariş ver, evine kadar getirelim
Sıcak tahin, e-ticaret ile de kapınıza kadar servis ediliyor. Kuruluşumuzun diğer bir yatırımı olan https://www.eylulminel.com elektronik ticaret portalından siparişinizi verin, taze çekilmiş sıcak tahininizi evinize kadar getirelim.
 
-Tahin insanlık tarihi kadar eski bir ‘Dünya Mirası’
Tahin, insanlık tarihinin en eski yağlı tohumlarından biri olan ‘Susam’dan üretiliyor. Tahin, ilkçağlardan beri gıda olarak kullanılırken, şifa amaçlı ve yağ kaynağı olarak da değerlendirilmiştir. Susam beyaz çiçekli bir bitki olup, bunlardan dört gözlü bir kapsül yetişmekte ve tohumları, bu meyve içinde olgunlaşmaktadır. Tropikal ve yarı tropikal bölgelerde, özellikle de Tropikal Asya ile Yarı Tropikal Avrupa ülkelerinde yetiştirilmektedir.
Sudan, Hindistan, Myanmar, Tanzanya, Güney Sudan, Nijerya, Etiyopya, Çin, Uganda, Brukina Faso, Nijer ve Mozambik susam üretimi açısından önde gelen ülkelerdir.
Türkiye’de ise en fazla susam üreticisi Manisa, Antalya, Muğla, Uşak, Adana, Balıkesir, Şanlıurfa, Denizli, Osmaniye, Çanakkale, Konya ve Mersin’dir. Ekim alanı 28 bin 031 hektardır. Yıllık18 bin 410 ton susam üretimi gerçekleştirilmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre zaman zaman Isparta’da da susam üretimi yaklaşık iki bin tonu bulmaktadır.

image
 
-Besin değeri yüksek ve enerji kaynağı: Tahin
Susamdan üretilen tahin, besin değeri yüksek bir gıdadır. Yüzde 25 oranında protein içermektedir. Karbonhidrat içeriği ise yaklaşık yüzde 14’tür. Yağ içeriği total yüzde 50’dir.
100 gram tahin helvası 516 kalori verir. Bu nedenle enerji yanında protein ve demir yönünden zengin olan tahin helvası artan enerji gereksinimleri için kullanılan bir tatlıdır. Enerji harcaması çok olan kişilerin özellikle gelişme çağındaki çocukların, hamile ve emzikli kadınların, sporcuların ve işçilerin beslenmesinde kullanılabilir. Tahin helvası aynı zamanda demir, B grubu vitaminleri de içermektedir.
Türkiye’de, susam çekirdeği ağırlıklı olarak tahin, tahin helvası ve susam yağı üretiminde kullanılmaktadır. Bunun yanında pastacılık ürünlerinde ekmek, helva, pide ve çöreklerin üzerinde garnitür olarak da susam kullanımı yaygındır. Ayrıca, susam yağı içerdiği sesamol ve sesamolinden dolayı bozulmaya karşı dayanıklı bir yağ olduğundan dolayı, patates cipsi üretiminde diğer yağlara oranla daha çok tercih edilmektedir. Yağlı tohumlu bitkiler ülkemizde en az tahıllar kadar önemli bir ürün olduğu yadsınamaz bir gerçektir
 
-Geleneksel lezzetlerin ve ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Tahin
Geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezi olan tahin içerdiği kalsiyum, potasyum, demir, vitamin ve minerallerle bir enerji deposu özelliği taşımaktadır.
Vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendiren tahin, besinlerin midede uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkma hissini de geciktiriyor.
Minerallerden zengin olan tahin pekmez karışımı ise içerdiği B vitamini sayesinde halsizlik, yorgunluk ve gün içinde sıcakla birlikte yaşanan mineral kayıplarının yerine konulmasında oldukça etkilidir.
Kemik gelişimi üzerindeki olumlu etkileri ve kan yapıcı özelliği ile de bilinen tahin - pekmez, şeker hastaları dışında özellikle ağır fiziksel işlerde çalışanlara öneriliyor. Uzmanlar; tahin-pekmez karışımının çocuklar, hamile ve emziren kadınlar tarafından da tüketilmesini öneriyor.
Beslenme açısından, içerdiği organik asitler, mineraller ve vitaminler bakımından pekmezin beslenmedeki öneminin normal şekerden çok daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar, ramazan tatlılarının şeker yerine pekmezle yapılmasını öneriyor.

Adres: Modernevler mahhallesi 102. cadde No:74/A ISPARTA
Telefon: 0246 500 37 00
WhatsApp: +90543 760 1224
Website:www.eylulminel.com

Bir şunu diyen bir yazı 'YENİ TAHİN IN DEĞİRMENİ MAKİNAMIZLA TAZE ÇEKİLMİŞ SICAK TAHİN SATIŞIMIZ BAŞLADI eylul minel LOKUM FABRIKASI' görseli olabilir

image


image
ısparta tahintahineylül minelçekilmiş tahinsıcak tahin
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Isparta için kritik hava durumu uyarısı
Miryokefalon Zaferi’nin Kazanıldığı Toprakların Çocukları Okçuluk Öğreniyor
Isparta Valisi Seymenoğlu, Terziler Sitesi’nde İncelemelerde Bulundu
Isparta'ya müjde! ikizler mobilya açıldı imalattan halka satış
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
ISPARTA SANTEK FUARI 24. YILINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!
Yakalama kararı olan şahıslar Isparta'da yakalandı
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı 3 günde teslim Prefabrik evler Davraz Prefabrik'te
Isparta Haber: Akademik Personel Alım İlanı
Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar
Isparta'da emniyetten operasyon 67 şahıs yakalandı
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler
Meteorolojiden Isparta için çok önemli hava durumu uyarısı...
Isparta'da bir kumar operasyonu
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK AİLE EĞLENCE MERKEZİ FUNCİTY!
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Isparta'da kaliteli et Türker Et, piliç. Kasap
ISPARTA'DA YAŞ PASTA SİPARİŞİ EZGİ'DE..HEMEN ARAYIN!
ISPARTA'DA ALO MANAV SİPARİŞ HATTI 4 MEVSİM'DE
Isparta'daki öğrenciler bu habere dikkat!
ISPARTA'DAKİ BAKKAL, KASAP, KURUYEMİŞÇİLER, MANAVLAR AÇIK OLACAK MI?
ISPARTA'DA PAKET SERVİS YAPILACAK! ALO PAKET
Isparta'da Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları ile ilgili genel emir
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleri
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bir köy karantinaya alındıIsparta'da bir köy karantinaya alındı03 Nisan 2021
EYLÜL MİNEL'DEN TAZE ÇEKİLMİŞ SICAK TAHİNEYLÜL MİNEL'DEN TAZE ÇEKİLMİŞ SICAK TAHİN05 Nisan 2021
Isparta'da Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları ile ilgili genel emirIsparta'da Hurda ve İkinci El Malzeme Alım-Satımları ile ilgili genel emir02 Nisan 2021
ISPARTA'DAKİ EN İYİ TAVUK Bİ TAVUK!ISPARTA'DAKİ EN İYİ TAVUK Bİ TAVUK!02 Nisan 2021
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK AİLE EĞLENCE MERKEZİ FUNCİTY!ISPARTA'NIN EN BÜYÜK AİLE EĞLENCE MERKEZİ FUNCİTY!03 Nisan 2021
ISPARTA'DAKİ BAKKAL, KASAP, KURUYEMİŞÇİLER, MANAVLAR AÇIK OLACAK MI?ISPARTA'DAKİ BAKKAL, KASAP, KURUYEMİŞÇİLER, MANAVLAR AÇIK OLACAK MI?02 Nisan 2021
Isparta'da kaliteli et Türker Et, piliç. KasapIsparta'da kaliteli et Türker Et, piliç. Kasap03 Nisan 2021
ISPARTA'DA PAKET SERVİS YAPILACAK! ALO PAKETISPARTA'DA PAKET SERVİS YAPILACAK! ALO PAKET02 Nisan 2021
Isparta'daki öğrenciler bu habere dikkat!Isparta'daki öğrenciler bu habere dikkat!02 Nisan 2021
ISPARTA'DA YAŞ PASTA SİPARİŞİ EZGİ'DE..HEMEN ARAYIN!ISPARTA'DA YAŞ PASTA SİPARİŞİ EZGİ'DE..HEMEN ARAYIN!02 Nisan 2021
Türkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni HaberlerTürkiye ve Dünya Gündemindeki Yeni Haberler05 Nisan 2021
ISPARTA'DA ALO MANAV SİPARİŞ HATTI 4 MEVSİM'DEISPARTA'DA ALO MANAV SİPARİŞ HATTI 4 MEVSİM'DE02 Nisan 2021
ISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDIISPARTA İL KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI07 Nisan 2021
Bu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pilBu pilin şarjı 28 bin yıl bitmiyor! İşte elmas pil05 Nisan 2021
Milletvekili Etyemez: Millet İdaresinin Üzerinde Hiçbir Güç TanımıyoruzMilletvekili Etyemez: Millet İdaresinin Üzerinde Hiçbir Güç Tanımıyoruz04 Nisan 2021
Isparta'da bir kumar operasyonuIsparta'da bir kumar operasyonu05 Nisan 2021
Isparta Mart 2021’de en yüksek ihracat gelirine eriştiIsparta Mart 2021’de en yüksek ihracat gelirine erişti02 Nisan 2021
Isparta Mart 2021’de Özbekistan’a 9 milyon 968 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiIsparta Mart 2021’de Özbekistan’a 9 milyon 968 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi02 Nisan 2021
Isparta'da ihracatta tüm zamanların en iyi rakamına erişildi: 39,1 milyon dolarIsparta'da ihracatta tüm zamanların en iyi rakamına erişildi: 39,1 milyon dolar02 Nisan 2021
Gerçek gülsuyu nasıl anlaşılır: Cevap Isparta haberdeGerçek gülsuyu nasıl anlaşılır: Cevap Isparta haberde02 Nisan 2021