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Yalvaçlı Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu

Yalvaçlı Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu
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Yalvaçlı Öğrenci Türkiye Üçüncüsü Oldu

Türkiye genelinde düzenlenen ve binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Matburger Matematik Yarışması’nda büyük bir başarıya imza atıldı.
Yalvaç İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yiğit Ünal, yarışmanın final aşamasında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye 3.’sü olmayı başardı.

Bu önemli başarı sayesinde Yiğit Ünal, madalya, başarı sertifikası ve çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca, öğrencinin bu derecesiyle birlikte Yalvaç Mehmet Necati Akel Yatılı Bölge Ortaokulu'na bir kurum plaketi daha kazandırılmış oldu.

Matburger yarışmasının temel amacı; Türkiye genelinde öğrenim gören öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmak, matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin problem çözme sürecinde kendi düşünme yollarını kullanmalarını teşvik etmek olarak belirtiliyor.

Yiğit Ünal’ın bu önemli başarısı, Yalvaç eğitim camiasında büyük gurur yaratırken, matematik alanındaki farkındalığı da artırmış oldu.

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