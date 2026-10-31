Isparta’yı yasa boğan ölüm: 13 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti

Isparta’yı yasa boğan ölüm: 13 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti
ISPARTA
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Isparta’yı yasa boğan ölüm: 13 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti

Isparta nüfusuna kayıtlı 13 yaşındaki Ömer Salih Uyar, Afyonkarahisar’da bisikletten düşerek yaralanmasının ardından tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Küçük Ömer, bugün Isparta’da son yolculuğuna uğurlanacak.

13 yaşındaki Ömer’den acı haber geldi

Isparta’yı üzen ölüm haberi Afyonkarahisar’dan geldi. Isparta Hızırbey Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Afyonkarahisar’da ikamet eden 8’inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ömer Salih Uyar, geçirdiği bisiklet kazasının ardından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre bisikletinden düşerek yaralanan Ömer Salih Uyar, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Küçük Ömer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Isparta’da toprağa verilecek

Ömer Salih Uyar’ın vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Küçük Ömer’in cenazesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Isparta Asri Mezarlık Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Isparta Haber Ajansı olarak merhum Ömer Salih Uyar’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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Isparta’yı yasa boğan ölüm: 13 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti
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