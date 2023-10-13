Başkanlık Duyurusu: İlçemizin Su Kaynaklarına Dikkat

Saygıdeğer Hemşehrilerimiz,Günümüzde yaşadığımız iklim değişikliği, kuraklık, depremler ve bir dizi neden, su kaynaklarımızın azalmasına yol açmaktadır. Bu sıkıntılar, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde ve ilçemizde de etkisini göstermektedir. Bu sebeple, bazı mahallelerimizde zaman zaman geçici su kesintileri yaşanmaktadır.Belediye ekiplerimiz, su kesintilerini en aza indirmek ve sorunları çözmek adına özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler.Ancak, geçici su kesintilerini minimize etmek için su rezervlerimizin daha dikkatli bir şekilde kullanılması ve su tasarrufu yapılması gerekmektedir. Her bir damla suyun kıymetini bilmek, ilçemizin su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde korumak anlamına gelir.Bu zorlu süreçte, kıymetli hemşehrilerimize gösterdikleri anlayış ve sağduyu için teşekkür ederim. Sizlerin desteği ve işbirliği, su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruma yolunda büyük bir adım atmamıza yardımcı olacaktır.Saygılarımla,Veli GÖK Eğirdir Belediye Başkanı