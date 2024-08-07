Beklenen Ödeme Haberi Geldi! İşte Detaylar

İhtiyaç sahibi vatandaşlara müjdeli haber: Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatıldı. Ağustos ayı ödemelerinin detayları da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, dar gelirli aileleri yakından ilgilendiren Aile Destek Programı’nın 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Yaklaşık 2 yıldır süregelen bu destek programının devam etmesi, birçok vatandaşı sevindirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı ödemeleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız." dedi.

Buna göre, Ağustos ayı aile destek ödemeleri 9 Ağustos 2024 Cuma günü hesaplara yatırılacak. Vatandaşlar, bu önemli tarihi beklemeye başladı.