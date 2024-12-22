İstanbul’da Kira Desteği 8 Bin TL’ye Yükseltildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme giren vatandaşlara sağlanan kira desteklerinin artırıldığını duyurdu. İstanbul’da 5 bin 500 TL olan kira desteği 8 bin TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak.

Ankara ve İzmir’de de Artış

Bakan Kurum, diğer illerde de kira destek miktarlarının artırıldığını belirtti. Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da kira desteği 4 bin 500 TL’den 6 bin 500 TL’ye yükseltilirken, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 TL olan destek 5 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Kalan illerde ise 3 bin TL olan destek, 4 bin 500 TL olarak güncellendi.

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Bakan Kurum, İstanbul Güngören’de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar’da 456 konutun yıkımı ve Bağcılar’da 395 konutun temel atma törenine katıldı. Konuşmasında, “Bu yeni kararın İstanbul’umuz için, Türkiye’miz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kira desteğinin artırılması, kentsel dönüşüm projelerinde hak sahiplerinin mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerin detayları ve uygulama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.