Cem Küçük Emeklilere İyi ve Kötü Haberi Verdi: Zam Beklentileri Karıştı!

Hükümete yakınlığıyla tanınan ünlü gazeteci Cem Küçük, canlı yayında milyonlarca emekliye karmaşık duygular yaşattı. Önce umut veren bir haberi duyurdu, ardından ise hayal kırıklığına neden olan bir açıklama yaptı.

Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşları konusundaki açıklamalarını hatırlatarak, seyyanen artışların adaletsizlik yarattığını belirtti ve devletin daha fazla çalışarak elde edeceği kazançtan emeklilere hak ettikleri payı vereceğini ifade etti. Ancak, en düşük emekli maaşının yeterli olmadığının farkında olduklarını belirten Erdoğan'ın, seyyanen zam isteyenlere tepki gösterdiği ve bu adımın devletin bütçesini zorlayacağını dile getirdiği sözlerini hatırlattı.

Emeklilerin enflasyon artışı ve hayat pahalılığından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Küçük, seçim öncesi umutla beklenen seyyanen zam müjdesinin Temmuz ayını beklemeden 2025 Ocak ayında gerçekleşeceğini öne sürdü. Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun iktidara büyük bir yük olduğunu belirtti ve emekli sayısının bu yıl 18 milyona kadar ulaşabileceğini ifade etti.

Emekliler için belirsizlik devam ederken, Cem Küçük'ün açıklamaları emekliler arasında tartışma yarattı ve beklentileri karıştırdı.