Dolandırıcılık Girişimine Hızlı Müdahale: 94.680 TL Mağduriyet Önlendi!

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, hızlı ve etkili bir operasyonla dolandırıcılık girişimine engel oldu. 04.04.2024 tarihinde yapılan müracaatta, müşteki K.U., telefonla kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir dolandırıcının yönlendirmesiyle banka hesaplarından toplam 94.680 TL'nin başka hesaplara aktarıldığını belirterek şikâyetçi oldu.

Ekipler, olayın ardından derhal ilgili banka görevlileriyle temas kurarak müştekinin hesabındaki 94.680 TL tutarını bloke etti ve vatandaşımızın mağduriyetini engelledi. Adli tahkikat da hemen başlatıldı ve şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına, suç işlenmesini engellemek ve suçluları yakalamak için ekiplerimiz titizlikle çalışmaya devam edecektir.

Gelişmeleri takip ediyoruz...