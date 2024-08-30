Ayçiçek Yağında Fiyatlar Yükseliyor: Vatandaşları Zor Günler Bekliyor

Ankara, 29 Ağustos 2024 - Türkiye’de artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarını da beraberinde getiriyor. Son olarak, ayçiçek yağına yapılan zamlar, vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı.

Yükselen döviz kurları ve mazot fiyatlarının etkisiyle, market raflarındaki ayçiçek yağı fiyatları ciddi oranlarda artış gösterdi. Özellikle Trakya Birlik ve Biryağ markaları, ürünlerine uyguladıkları zamlarla dikkat çekiyor.

Yeni fiyat listesine göre, 1 litre Biryağ 26,70 TL’ye, 5 litre Biryağ (Köşeli) ise 226,35 TL’ye yükseldi. Bu artışlar, vatandaşların günlük harcamalarını daha da zorlaştırırken, enflasyonun getirdiği yükün daha da ağırlaşmasına neden oluyor.

Ekonomik kriz ve enflasyonun etkileriyle mücadele eden vatandaşlar, temel gıda maddelerine yapılan bu tür zamlar karşısında giderek daha fazla zorlanıyor.



