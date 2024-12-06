Isparta Valiliği'nden Basın Duyurusu

Isparta'da Çocuk İntihar İddialarına İlişkin Açıklama

Isparta’da çocuk evinde kalan bir çocuğun intihar girişiminde bulunduğuna dair bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

04 Aralık 2024 tarihinde bazı yerel haber sitelerinde, İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda koruma ve bakım altında bulunan bir çocuğun intihar girişiminde bulunduğu ve rehabilitasyon merkezine sevk edildiği yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Müdürlüğü açıklamasında, kurumlarda kalan çocukların güvenliği, sağlığı ve mutluluğunun önceliklerinin başında olduğuna vurgu yapılarak, söz konusu iddiaların doğru olmadığı ve bu tür haberlerin kamuoyunda yanlış algılar yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yapılan açıklamada, kamuoyunun ilgili birimlerden resmi ve doğru bilgiyi alması gerektiği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



