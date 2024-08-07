ATM'lere Güncelleme Geldi: Yeni Para Çekim Dönemi Başlıyor

Yükselen enflasyonun etkisiyle banka ATM'lerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Artık 10 TL, 20 TL ve 50 TL banknotların ATM'lerden çekilmesi mümkün olmayacak. ATM’lerde yalnızca 100 TL ve 200 TL banknotların bulunacağı yeni dönem başladı.

Bu değişiklik, ATM’lerdeki para çekim limitlerinin 30 bin TL’ye kadar çıkmasının ardından gerçekleştirildi. Enflasyonun günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik adımlar bu değişiklikle daha belirgin hale geliyor.

Küçük Meblağlı Banknotlar Artık Kullanılmayacak

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bankaların artık küçük meblağlı banknotları ATM'lerden çekmeye başladığını ve yakında yalnızca 200 TL banknotların kullanılacağını duyurdu.

Yüksek Meblağlı Banknotlarla İlgili Gelişmeler

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 TL ve 1000 TL banknotların piyasaya sürülmesiyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karahan, bu konuda karar verildiğinde şeffaflık çerçevesinde açıklama yapılacağını ifade etti.

Madeni Paralarla İlgili Çözümler

Madeni paralarla yaşanan sıkıntılar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çözülüyor. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız, 2024 yılı sonuna kadar piyasaya 850 milyon adet 5 TL, 400 milyon adet 50 kuruş ve 7 milyon adet 25 kuruş madeni para sürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bu değişiklikler, günlük finansal işlemler üzerinde önemli etkiler yaratabilir ve vatandaşların alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirebilir.