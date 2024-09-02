CHP'den Öğretmenlere 1 Maaş İkramiye Talebi: 'Kabul Edilmesini Bekliyoruz'

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, öğretmenlerin ekonomik koşulları ve çalışma şartları yeniden gündeme geldi. CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, bu özel günün önemine dikkat çekerek, öğretmenlerin maaşlarına yönelik iyileştirme taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Özçağdaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesi yönünde bir teklif sundu.

Öğretmenlerin düşük maaşları ve ücretli öğretmenlerin asgari ücretin altında maaş almaları gibi sorunlara dikkat çeken Özçağdaş, iktidar milletvekillerine çağrıda bulunarak, öğretmenlerin hak ettikleri refaha ulaşabilmesi için bu teklifin kabul edilmesini beklediklerini belirtti.

Öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları, öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alması ve motivasyonlarının artırılması amacıyla bu tür taleplerin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Özçağdaş, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, tüm öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verilmesi teklifimizin kabul edilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanarak, öğretmenlerin haklı taleplerine dikkat çekti.