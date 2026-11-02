Isparta 32 Spor, Şanlıurfa'da 4-0 mağlup oldu

Isparta 32 Spor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-0 mağlup oldu. Yeşil-pembelilerin sıradaki rakibi Erbaaspor.

Isparta 32 Spor, Şanlıurfa'da 4-0 mağlup oldu
ISPARTA
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Isparta 32 Spor, Şanlıurfa'da 4-0 mağlup oldu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ISBAŞ Isparta 32 Spor, deplasmanda karşılaştığı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 4-0 mağlup oldu. İlk yarıda kalesinde 3 gol gören yeşil-pembeli ekip, Şanlıurfa deplasmanından puansız ayrıldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında ISBAŞ Isparta 32 Spor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un konuğu oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

İlk yarıda üç gol geldi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Şanlıurfaspor, 15. dakikada Yiğitali Bayrak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin baskılı oyunu karşısında zorlanan Isparta 32 Spor, 42. dakikada Ali Aydemir'in golüne engel olamadı ve skor 2-0'a geldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+1'de kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Çekdar Orhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak farkı üçe çıkardı. İlk 45 dakika Şanlıurfaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Şanlıurfaspor farkı dörde çıkardı

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Şanlıurfaspor, 58. dakikada Özcan Aydın'ın attığı golle skoru 4-0 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Isparta 32 Spor, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Isparta 32 Spor 11 puanda kaldı

Karşılaşmanın ardından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor puanını 15'e yükselterek ligde 6. sıraya yerleşti. Isparta temsilcisi ise 11 puanda kalarak 9. sıradaki yerini korudu.

Sıradaki rakip Erbaaspor

Şanlıurfa deplasmanında aldığı farklı mağlubiyeti geride bırakmak isteyen Isparta 32 Spor, gözünü ligin 10. haftasında oynayacağı karşılaşmaya çevirdi.

Yeşil-pembeli ekip, 8 Kasım Pazar günü kendi sahasında Efor Çay Erbaaspor'u konuk edecek. Isparta temsilcisi, taraftarının desteğiyle sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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