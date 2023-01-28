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10 bin yeni polis kadrosu Resmi Gazete'de yayımlandı!

10 bin yeni polis kadrosu Resmi Gazete'de yayımlandı!
ISPARTA
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10 bin yeni polis kadrosu Resmi Gazete'de yayımlandı! 

Polis olmak isteyen binlerce kişinin beklediği imza dün gece atıldı. 10 bin polis kadrosu resmen açıldı. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

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POLİS ALIMI ŞARTLARI
  • Türk vatandaşı olmak.
  • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.
  • Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.
  • KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)
  • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak.
  • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
  • Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
  • Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.
  • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • Kişin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.
  • Ceza almamış olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
  • 2023 yılı polis maaşları


POLİS MAAŞLARI NE KADAR?
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle başkomiser, komiser, polis memuru maaşlarında oran değişiyor.

2023 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak polis maaşı yüzde 30,5 artışla şöyle oldu:
Polis memuru (8/1) - 13.752 TL'den - 17.183 TL'ye
Başkomiser (3/1) - 15.815 TL'den - 19.769 TL'ye yükseldi.
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