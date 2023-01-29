SEV KORU YAŞAT PROTOKOLÜ İMZALANDI

Isparta Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ( ZAYDER) arasında ‘Sev, Koru, Yaşat’ protokolü imzalandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç huzurunda, Isparta Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Rabia Aydemir, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ( ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert ve Mevlevi Bahçesi ( MEYDER) sorumlusu İsmail Ayyıldız, ZAYDER merkez Lefkoşa ofisinde hazırlanan protokolü imzaladı.



AKTUNÇ: ÜRETİMDE KARDEŞLİĞE ŞAHİT OLMAK MUTLULUK VERİCİ

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç yaptığı açıklamada “Üreten kadınlarımız bizler için çok önemli. Sayın bakanımız da bu konuda bizleri motive ediyor. Biz de sizlerin yanında olacağız. Daha öncede belirttiğim gibi bu dönem çok farklı olacak. Üretenlerin yanında olmaya yeni projelerimizle birlikte devam edeceğiz. El emeği ürünlerinizi, çocuklarınızın geleceği için, kendi ekmeğinizi kazanmak için ürettiğiniz bu ürünleri satmanız konusunda elimizden geleni yapacağız ve gereken desteği vereceğiz. Burada iki tane başarılı kadın arasında ve bu protokolde şahitlik yapmak da bizim için mutluluk verici.” dedi.



ÖZCÖMERT: ÜRETİME KARDEŞLİK PROTOKOLÜYLE FARKLI BİR YÖN VERİYORUZ

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ( ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert, “ Bizler bir arada olursak, birlikte hareket edersek Türkiye ile KKTC arasında kardeşlik bağı oluşur. Ada genelinde oluşturmuş olduğumuz üreten kadın profiline, Isparta kooperatifi ile imzalamış olduğumuz kardeşlik protokolüyle farklı bir yön veriyoruz. Ada genelinde yerli üretimin canlanması için, Isparta Kadın Kooperatifinden öğreneceğimiz yeni ürünlerin haklı gururunu bu gün resmiyete taşıdık. Hayırlara vesile olsun” diye konuştu.



AYDEMİR: İŞBİRLİĞİ İÇİN ZAYDER’E TEŞEKKÜR EDİYORUZ