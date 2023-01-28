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​Yeni Otogarın yağmur suyu ve kanalizasyon hatları döşeniyor

​Yeni Otogarın yağmur suyu ve kanalizasyon hatları döşeniyor
ISPARTA
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Yeni Otogarın yağmur suyu ve kanalizasyon hatları döşeniyor
Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesinde yapımı devam eden yeni otogar alanı için 245. Caddede yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce şehrin altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Yeni yapılaşma yerlerinde kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu gibi altyapı çalışmaları aralıksız sürerken,yıllardır eskiyen ve değiştirilmeyen hatlar da yenileniyor.Tüm bunların yanında Isparta Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni otogar alanın bulunduğu bölgede yağmur suyu ve kanalizasyon hattı altyapı çalışmaları başladı.
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Çünür Mahallesi 245. Caddede yapılan çalışmalarda DSİ’ye ait olan 1.500’lük yağmur suyu hattından başlanarak ana deşarj 1.000’lik betonarme boru ile 830 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeniyor. Yeni otogar alanı içerisine ve çevresine de yağmur suyu ızgaraları yapılacak.
Bu çalışmanın ardından yine aynı güzergahta 500’lük koruge boru ile 700 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenecek. Böylelikle yeni otogar alanının yağmur suyu ve kanalizasyon hatları hazır hale getirilecek.
 
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