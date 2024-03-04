Hakan Peker'in Klibi Emeklilik Davasında İlginç Delil Oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından birçok kişi emekli olmanın haklı beklentisi içindeydi. Ancak, bu süreçte ortaya çıkan sorunlardan biri, eski manken Meltem Ören'in yaşadığı beklenmedik bir durumu gündeme getirdi.90'lı yılların tanınan isimlerinden Meltem Ören, EYT yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğunda, e-Devlet hesabında karşılaştığı bir hata ile şaşkına döndü. 1991 yılından bu yana çalıştığını düşünen Ören, sigorta giriş tarihinin 2000 yılı olarak kaydedildiğini fark etti.Bu haksız durumu düzeltmek amacıyla hukuki yollara başvuran Meltem Ören'in dava süreci ilginç bir boyut kazandı. Ören, mahkemede ilginç bir delil olarak ünlü şarkıcı Hakan Peker'in kendisini arayarak "gerekirse şahitlik yaparım" dediğini ifade etti. Hakan Peker'in bu jesti, Ören'in hukuki mücadelesine dikkat çeken bir öğe ekledi.50 yaşında olmasına rağmen EYT yasasından yararlanmak isteyen Meltem Ören'in avukatı da mahkemede ilginç bir strateji izledi. Avukat, davanın doğruluğunu kanıtlamak adına 1991 yılına ait klipler ve 1994-1995 yıllarına ait katalogları mahkemeye sundu. Bu belgeler, Ören'in çalışma geçmişini doğrulamak ve sigorta giriş tarihindeki yanlışlığı düzeltmek amacıyla kullanıldı.Şu anda mahkemede devam eden süreç sonucunda Meltem Ören ve avukatı, adaletin tecelli edip etmeyeceğini bekliyor. Hakan Peker'in klibi ve diğer deliller, emeklilik davasında önemli bir role sahip olabilir.