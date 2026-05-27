Alışveriş Festivali Yoğun İlgiyle Tamamlandı

Isparta’da Koza Tekstil sponsorluğunda düzenlenen Büyük Alışveriş Festivali yoğun katılımla sona erdi. 24-26 Mayıs tarihleri arasında Karaağaç Sosyete Pazarı’nda gerçekleştirilen festival, üç gün boyunca vatandaşların akınına uğradı.

Festival alanında kadın, erkek ve çocuk giyiminden ayakkabı ve ev tekstiline kadar birçok ürün vatandaşlarla buluşurken, uygun fiyatlar ve dikkat çeken kampanyalar büyük ilgi gördü. Özellikle hafta sonu boyunca festival alanında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de farklı ürün seçeneklerini inceleme fırsatı buldu.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen esnafların da yer aldığı organizasyonda, sezon ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Festival süresince kurulan stantlarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, vatandaşların kampanyalara ilgisi dikkat çekti.

Karaağaç Sosyete Pazarı’nda düzenlenen etkinlikte esnaflar da satışlardan memnun kaldı. Festival boyunca hareketli anlar yaşanırken, organizasyonun Isparta ekonomisine ve bölge esnafına katkı sunduğu ifade edildi.

Koza Tekstil sponsorluğunda gerçekleştirilen Büyük Alışveriş Festivali, yoğun katılım ve renkli görüntülerle tamamlanmış oldu.



