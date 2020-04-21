İSTANBUL - Toyota, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik çocuklara evlerinden katılacakları dijital olarak yayınlanacak bir program hazırladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da çocuklar, Toyota'nın "@toyota_turkiye" Instagram hesabından canlı olarak etkinliği izleyebilecek.

Evrim Akın'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek dijital etkinlik, 23 Nisan Perşembe günü saat 16.00-17.40 arasında canlı olarak yayınlanacak.

Program, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt'un konuşmasıyla başlayacak.

Alya Dormen'in dans gösterisi ve bazı dans figürlerini öğretmesiyle sürecek etkinlik, yazar Sunay Akın'ın kendi kurduğu Oyuncak Müzesi'nden canlı olarak gerçekleştireceği müze gezisi ve anlatacağı hikayelerle sona erecek.





- 100. Yıl Mozaiği'ne fotoğraf gönderimi devam ediyor





Öte yandan Toyota, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evlerde bulunan ve eğitimlerini evlerinden sürdüren tüm çocukların 100'üncü yılını kutlayacakları bu bayramda 23 Nisan'a kadar yapacakları tüm hazırlıklarını ve bayram günü olan coşkularını çekecekleri fotoğraflarla paylaşmalarını bekliyor.

Gelecek olan fotoğraflar ile web sitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir portresinin olduğu 100. Yıl Mozaiği oluşturulacak.



Çocuklar evlerinde ve balkonlarında yapacakları eğlenceli hazırlıklarının ve kutlamalarının görüntülerini Toyota'nın www.23nisan100yasinda.com adlı web sitesine bayrama kadar yüklemeye devam edebilecek.