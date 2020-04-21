İSTANBUL - Albaraka Türk'ün girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da, "Garaj2020" sezonu adını verdikleri dördüncü dönem başvuruları başladı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde tüm girişimcilerin online olarak yapacağı başvurular, 1 Haziran 2020'ye kadar devam edecek.

Albaraka Garaj ile hem startup'ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru aldığı Albaraka Garaj'da 34 girişimi destekledi. Bu yıl 4. dönem başvurularını almaya başlayan Albaraka Garaj için başvurmak isteyen tüm girişimciler, 13 Nisan-1 Haziran 2020'de albarakagaraj.com üzerinden başvuruda bulunabilecek.

1 Haziran'da sona erecek başvuruların ardından elemeler gerçekleştirilecek. Yapılacak elemelerin ardından seçilen girişimler temmuz ayı itibarıyla ön hızlandırma programına başlayacak. Ön hızlandırmada girişimcilere verilecek eğitimler ve ödevlerin ardından girişimciler, üst yönetime yapılacak demoday elemesinin ardından hızlandırma programına başlayabilecek.

Girişimcilere birçok fırsatın sunulduğu Garaj'da 50 bin TL'ye kadar finansal destek, POC imkanı, mentor görüşmeleri, açık ofis imkanı ve yurt dışı açılımı desteğinin yanı sıra Albaraka Portföy Yönetimi'nde kurulan Girişim Sermayesi Fintech Yatırım Fonu ile yatırım desteği de sunuluyor. Standart eğitimlerin yerine girişimcilerin talepleriyle oluşturdukları bir eğitim programı da girişimcileri bekliyor. Ayrıca Albaraka'nın sunduğu Açık Bankacılık Platformu ile girişimciler, bankacılık API'lerini ücretsiz olarak kullanabilecek ve kendi uygulamalarına entegrasyonlar yapabilecek.

Şimdiye kadar 34 girişimi destekleyen Albaraka Garaj'da ilk 3 sezonda toplam 7 milyona yakın yatırım yapıldı. Albaraka Garaj girişimleri ile 30'dan fazla POC çalışması ve ürün doğrulaması yapılan süreçte 8 milyon TL'ye yakın ürün satın alımı gerçekleştirildi ve banka bünyesinde kullanılmaya başlandı. Ayrıca, 3 dönem boyunca girişimcilere 1 milyon TL'lik finansal destek sağlandı.





- "Bizim için katılım bankası demek, girişimi desteklemek demek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru aldıklarını ve 34 startup’ı desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl dördüncü sezonuna başladığımız Albaraka Garaj için oldukça heyecanlıyız. Yaşanan koronavirüs salgını bize yenilikçi, esnek çalışabilen ve değişime hızlı adapte olabilen startup'ların ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Bizim için katılım bankası demek, girişimi desteklemek demek. Bu nedenle bu sezon da hiçbir aksaklık olmadan programımıza başlamak istedik.

Temenni ediyorum ki yeni girişimci adaylarımız, ortaya koyacakları yepyeni fikir ve projelerle hem bizlere hem de ülkemize katkı sağlayacak ve bu sıkıntılı dönemde hepimize ilham vereceklerdir. Albaraka olarak girişimcilere Albaraka Garaj'da projelerini hayata geçirmeleri için birçok destek sunuyoruz. Sahip olduğumuz ekosistemle yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına katkı sağlıyoruz. İlk 3 dönemde olduğu gibi bu dönemde de onların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Başvurularını başlattığımız 4. sezon tüm girişimcilerimiz için hayırlı olsun."