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Ofis, hastane, okul ve otellerden antimikrobiyal ürünlere yoğun talep

Okul, ofis, hastane, otel gibi kurumlar da güven unsuru olarak antimikrobiyal ya da temassız ürünleri de talep etmeye başladı - Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun: - "Patentli antimikrobiyal bir yüzey malzemesi olan CuVerro ile üretilen mobil

Ofis, hastane, okul ve otellerden antimikrobiyal ürünlere yoğun talep
Ekonomi
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, artık antimikrobiyal ve temassız ürünlerin öne çıktığını belirterek, "HafelePlus, yoğun kullanıma açık alanlar için umut veren çözümlerden biri oldu. Yüzde 80 temas yoluyla bulaşma gerekçesi ile birçok hastane, AVM, ofis, okul, banka, SPA, spor merkezleri ve otel zincirleri antimikrobiyal ürünlerle yenilenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Hafele'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını çalışma hayatında ve mimaride önemli değişiklikleri beraberinde getirirken, ofis, hastane, AVM, okul ve otel gibi kurumlarda da değişikliklere yol açtı.

Kovid-19, sonrası hem normalleşme adımları atılırken, aynı zamanda antimikrobiyal ve temassız ürünlere ilgi arttı.

Özellikle okul, ofis, hastane, otel gibi kurumlar da güven unsuru olarak antimikrobiyal ya da temassız ürünleri de talep etmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, enfeksiyon hastalıklarının yüzde 80'inin ortak temas yoluyla bulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Patentli antimikrobiyal bir yüzey malzemesi olan CuVerro ile üretilen mobilya, banyo ve mimari donanım ürün serimiz HafelePlus, yoğun kullanıma açık alanlar için umut veren çözümlerden biri oldu. Bu ürün serimizle, kapı kolları ya da mobilya kulpları gibi ürünlerden bulaşma riskini ortadan kaldırarak güvenli ortamı en üst düzeye çıkarıyoruz. Yüzde 80 temas yoluyla bulaşma gerekçesi ile birçok hastane, AVM, ofis, okul, banka, SPA, spor merkezleri ve otel zincirleri antimikrobiyal ürünlerle yenilenmeye başladı."

Hafele'nin yaşanan küresel salgın karşısında fark yaratan ürün çeşidi antimikrobiyal ürünlerle sınırlı kalmıyor. Özellikle yoğun temas alanlarından olan AVM, otel, iş merkezi ve okullar gibi mekanların banyolarında da daha yüksek hijyen standartları olması gerektiğini öngörerek Hafele sensörlü armatür ve sıvı sabunluk serisini geliştirdi. Temas gerektirmeden ellerin yıkanabilmesini sağlayan bu ürün serisi de günümüz koşullarında olmazsa olmaz çözümler arasında."

Uytun ayrıca, özellikle ofislerde ve perakende mağazalarda sık kullanılan kapıların temassız ve kolay açılmasını sağlayan biri ayak ile basılarak mekanik olarak çalışan diğeri ise motorlu olarak çalışan sistemlerin de yine Hafele ürün serisi içerisinde bulunduğunu ve normalleşme dönemine geçiş sürecinde işletmelerin alabileceği hızlı çözümleri temsil ettiğini aktardı.


- Hafele temassız ürünleriyle de "yeni normal" dönemine hazır


Açıklamada yer alan bilgiye göre Hafele Plus Antimikrobiyal, kapı kolları, topuz ve çekme kollar, itme ve çekme plakaları, mobilya kulpları, WC kabin kilitleme mandalları, banyolarda tutunma barları gibi ürünlerden oluşan koleksiyon, normalleşme sürecinde bulaşmayı önleme aşamasında önemli bir rol üstleniyor.

Bu ürünler dışında tutunma barları, trabzanlar, marketlerdeki alışveriş sepetlerinin tutunma barları gibi akla gelebilecek ve yoğun temas gerektiren tüm donanımları da isteğe bağlı tedarik edebilen Hafele bu anlamda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Hafele'nin elle teması gerektirmeyen ve yoğun kullanıma açık alanlarda hareket kolaylığı sağlayan ergonomik çözümleri, hijyene katkı sunması ve bulaş riskini en aza indirmesiyle bu günlerde daha fazla önem kazanırken, bu ürünler mekanların çok az bir müdahaleyle "yeni normal"e uyumlanmasını sağlıyor, gelecek risklere ve olası salgınlara karşı da güvenli bir ortam kazandırıyor.

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