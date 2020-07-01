İSTANBUL - Kütahya Porselen'in yüzde 13 hissesini alan ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 gibi iyi bir rakamı yakalayarak büyüdüğünü kaydetti.

ART Group'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkın, faaliyet gösterdikleri inşaat ve tekstil sektöründe yatırımlara hız vereceklerini belirtti.

Türkiye ekonomisinin 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 gibi iyi bir rakamı yakalayarak büyüdüğünü belirten Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılının tamamında 0,9'luk büyüme rakamı yakalandı. Bazı kuruluşların Türkiye'nin küçüleceğini beklerken, büyümeyi başarması bile başarı sayılmalıdır. Ekonomide 2020 yılına iyi başlamamıza rağmen, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgısını nedeniyle ciddi anlamda daralma yaşanacak.

Ancak dünya ülkeleri baz alındığında, Türkiye'nin bu salgınından ekonomik olarak daha az etkileneceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla bu süreci fırsata çevirecek gücümüz var. Bunun en basit örneği Çin ve ABD. Bu ülkelerde yaşanan salgının etkisi nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Siparişler teslim edilmedi ve Türkiye burada Avrupalı alıcının taleplerini karşılamaya başladı. Bu da bizim bu süreçten büyüyerek çıkmamıza neden oluyor."

Taşkın, dünya genelinde milyonlarca firmanın tedarikçisini barındıran Çin'de, üretimdeki azalma, kapanan fabrikalar ve virüs tehlikesinin Türkiye’ye olumlu yansıdığı belirterek, "Bu süreç Türk porselen sektörüne küresel çapta olumlu yansıyor. Virüs sonrası Çin'den Avrupa'ya gelen porselen ürünlerinde yaşanan tedirginlik, Türk porselen şirketlerine yarıyor. Ayrıca Türkiye'nin konumu, lojistik ve maliyet avantajı, ülkemizin katalizör pozisyonunu da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Taşkın, "Türkiye'nin hem marka hem de ihracat potansiyeli göz önüne alındığında, yaşanan sürecin de etkisiyle Kütahya Porselen ve Güral Porselen’in dünya markası olma hedefi daha da perçinlenmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı olumlu yarışmanın tekstil sektörü için de söylenebileceğini kaydeden Taşkın, "Bunların tamamı Türkiye ekonomisine yarayacak. Ülkemizin lokomotif sektörlerinin bu denli büyümesi ekonomide itici güç oluşturacak." dedi.

Ülke ekonomisinin iç dinamikleri açısından gayrimenkulün de önem arz eden sektörlerinde başında geldiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Koronavirüs sürecini iyi yöneten ve dünyaya örnek olan Türkiye, gayrimenkul yatırımında da ön plana çıkıyor. Yabancı alıcı ülkemi güvenli liman olarak görmesi nedeniyle gayrimenkul yatırımlarını Türkiye’ye kaydırıyor. Bizler de yaptığımız yatırımlar ve konut satışlarından bunu net bir şekilde görebiliyoruz."