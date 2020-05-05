Görev başındaki polislere eşleri el emeğiyle yaptıkları ürünleri ikram etti

- Antalya'da Polis Eşleri Derneği üyesi kadınlar, görev başındaki eşlerine kendi yaptıkları ürünleri ikram etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan öncülüğünde bir araya gelen polis eşleri, kentin huzur ve güvenliği için çalışan emniyet görevlileri için evlerinde el emeği ürünler hazırladı.

Ürünler, ekipler tarafından görev başındaki polis memurlarına dağıtıldı.

