Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Oba Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden Muzaffer Bacalı (44) ile S.Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, pompalı tüfekle Bacalı'ya ateş etti.Yaralanan Bacalı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Zanlı, daha sonra Saray Polis Merkezine giderek teslim oldu.