Akkent Mahallesi Sosyal Tesis inşaatı tüm hızıyla sürüyor. 3 bin metrekare kapalı alana sahip sosyal tesiste çok amaçlı faaliyetler gerçekleştirilebilecek. Tesisin üst bölümündeki boş alana da yeşil alan ve çocuk oyun parkı yapılıyor.Akkent Mahallesi Sosyal Tesis inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yıllardır bu mahallemize sosyal tesis yapılamamış. Muhtarımız ve vatandaşlarımız bu eksikliği bizlere bildirdiler, bizlerde öncelikle yer arayışına girdik ve bu alanda inşaata başladık” dedi.Sosyal tesiste düğünlerin ve her türlü etkinliklerin yapılabileceğini, ayrıca ISMEK’in kurs açabileceği bir alan olacağını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımızın derslerini, esnafımızın ticaret yapabileceği işyerlerinin bulunacağı çok amaçlı bir tesis olacak. Toplamda 3 bin metrekare kullanım alanına sahip bir inşaat alanı var” şeklinde konuştu.Mahalle sakinlerinin yıllarca çeşitli zorluklar yaşadıklarını, kışın problemler yaşadığını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Mahalle sakinlerimiz her şeyden önce ‘biz otobüs duraklarında üşüyoruz’ diye bir talepleri oldu. Mahallemizdeki otobüs duraklarının hemen hepsini kapalı şekle getirdik. Okulumuz ‘konferans salonumuz, kütüphanemiz yok’ dedi, onları yaptık” görüşlerinde bulundu.Cami bölgesinden, sosyal tesislere inen alanın eğimli olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, bu iki bölge arasında kademeler oluşturarak, peyzaj çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başdeğirmen, “Yeşil alanlar, kamelyalar, çocuklarımızın eğlenebileceği oyun parkları yapıyoruz. Bu alanda güzel bir konsept ortaya çıktı. Sosyal tesis, üzerinde park alanı, cami ve okul olacak. Zor hayat süren vatandaşlarımız bu hizmetlerle birlikte şimdi burayı daha çok tercih etmeye başladı, mutlu oldular. Isparta’mıza yapmış olduğumuz 17 semt sahasından birisi de bu mahallemizde bulunuyor. Gençlerimizde orada sporlarını yapıyorlar, vakit geçiriyorlar. Mahallemizin asfalt sorunları vardı, çözdük, otobüs güzergahlarında iyileştirmeler yaptık. Otobüs seferlerinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Talep edilen her türlü isteği yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat hayat sürmeleri için bizlerde elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Akkentli vatandaşlarımıza ve Ispartalı hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.Mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş da, üçüncü dönem muhtarlık görevinde bulunduğunu ve ilk günden bu yana mahallelerinin en büyük eksikliğinin sosyal tesis olduğunu dile getirdiğini belirtti. Çevikbaş, “Bunu iki dönemdir başaramadık. Bu dönemde taleplerimiz başkanımızla karşılık buldu. Verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor, bizlerde çok mutlu oluyoruz. Sosyal tesis ve park alanıyla burası bir bütün ve güzel bir alan olacak. Mahalle sakinlerimiz heyecanla buranın açılmasını bekliyor” dedi.Mahallelerinde bulunan okula da çok amaçlı salon ile kütüphane kazandırılmasıyla Başkan Başdeğirmen’in ayrıca bir katkı sağladığını dile getiren Muhtar Çevikbaş, “Çocuklarımıza ve eğitime katkılarından dolayı da başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.