İlçemizde Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

2021 yılının Afet Eğitim Yılı olması sebebiyle, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli Eğitmen GÖKDERE, Mimar Kadir ACAR ve Enformasyon personeli Murat GÜNDÜZ tarafından İlçemiz kurum amirlerine ve personellerine Şehit Astsubay Fuat ÖZDEMİR Toplantı Salonunda "Afet Farkındalık Eğitimi" verilmiştir.Eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.