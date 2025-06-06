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Isparta’da Bayramda Ücretsiz Otobüs Seferleri

Isparta’da Bayramda Ücretsiz Otobüs Seferleri
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Isparta’da Bayramda Ücretsiz Otobüs Seferleri

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla ücretsiz halk otobüsü seferleri düzenliyor.

Bayramın ilk 2 günü, tüm halk otobüsleri ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak.

Arife günü ise ikindi namazına müteakip tüm mezarlıklara ve şehitliğe ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca aynı gün saat 10.00’dan itibaren Kaymakkapı Meydanı’ndan her saat başı hayvan pazarına servis sağlanacak.

Bayram boyunca otobüs sefer saatleri ise şöyle belirlendi:

  • 1. Gün: 09.00

  • 2. Gün: 08.30

  • 3. Gün: 08.00

  • 4. Gün: 07.30

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bayram süresince ulaşım ve belediye hizmetlerinin aksamaması için 24 saat esasına göre çalışacaklarını belirterek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

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