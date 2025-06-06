Isparta’da Bayramda Nöbetçi Ekmek Fırınları Belli Oldu 2025

Isparta’da Bayramda Nöbetçi Ekmek Fırınları Belli Oldu

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için nöbetçi ekmek fırınlarını belirledi. Bayramın 4 günü boyunca farklı fırınlar nöbetçi olarak hizmet verecek.

1. Gün: Yeşilyayla Ekmek Fabrikası, Gül Ekmek Teknesi, Gülcü Merve Ekmek Fabrikası, Soylular Taş Fırın Unlu Mamulleri ve Gevrekler Taş Fırın ekmek üretimini sürdürecek.

2. Gün: Bu listeye ek olarak Ekmekçibaba Ekmek Fırını, Yedişehitler Ekmek Fırınları, Aksu Ekmek Fırını ve Isparta İslamköy Ekmek ve Unlu Mamulleri de vatandaşlara hizmet verecek.

3. Gün: Önceki günlerin fırınlarına ilave olarak Berkan Ekmek Fabrikası, Zafer Ekmek Fırını, Emre Taşfırın Özeller Ekmek Fırını ve Buğday Fırın da nöbetçi olacak.

4. Gün: Bayramın son gününde tüm bu fırınlar ekmek üretimine devam ederek vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.

Isparta Belediyesi yetkilileri, bayram süresince halkın sağlığı için fırın ve unlu mamul üretim yerlerinin denetimlerinin de sıkı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.