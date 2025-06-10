Isparta’da Trafik Düzenlemesi: Bu Caddeler Artık Tek Yön!

Isparta şehir merkezinde sürücüleri ilgilendiren önemli bir trafik değişikliği yapılıyor. 16 Haziran 2025 Pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Caddesi ve devamındaki Kesikbaş Caddesi, yalnızca tek yön olarak trafiğe açık olacak.

Yeni düzenlemeye göre araçlar, belirlenen giriş yönünden caddeye giriş yapabilecek. Yetkililer, trafik düzenini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla bu değişikliğin zorunlu hale geldiğini belirtti. Kurallara uymayan sürücüler ise trafik cezası ile karşılaşabilecek.

Trafik akışının daha güvenli ve düzenli olması adına yol güzergâhlarına yön tabelaları ve uyarıcı işaretler yerleştiriliyor. Vatandaşların hem can güvenliği hem de şehir içi ulaşımın aksamaması için trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri istendi.

Ayrıca, araç sahiplerine alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve yeni trafik düzenlemesine alışana kadar ekstra dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.



