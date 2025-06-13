Isparta'da Yaz Sıcaklarında Serinlemenin Adresi Söyleyiciler Ticaret!

Isparta’da yaz sıcakları etkisini artırırken, serinlemek isteyen vatandaşların tercihi yine Söyleyiciler Ticaret oluyor. Arçelik kalitesiyle klima ve yeni nesil hava serinletici ürünler, 9 taksite varan ödeme avantajıyla tüketicilere sunuluyor.

Söyleyiciler Ticaret, yaz boyunca ev ve iş yerlerinde ferahlık arayanlara özel kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Geniş ürün yelpazesiyle Isparta halkına hizmet veren firma, Arçelik markasının en yeni klima ve hava serinletici ürünlerini cazip fiyat seçenekleriyle satışa sunuyor.

Vatandaşlar, ürünleri yakından incelemek ve fırsatlardan yararlanmak için Cumhuriyet Caddesi Meydan AVM Starbucks karşısındaki merkez şube ya da Matbaalar Caddesi No:9’daki ikinci şubeyi ziyaret edebiliyor.

İletişim Bilgileri:

Merkez Şube:

Adres: Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:34/B (Meydan AVM Starbucks Karşısı), Isparta

Telefon: 0246 232 46 63 - 0246 223 45 55

Mail: soyleyicilerarcelik@hotmail.com

Şube 2:

Adres: Matbaalar Cad. No:9, Isparta

GSM: 0541 330 71 50 - 0531 525 47 66

Söyleyiciler Ticaret ile beyaz eşya alışverişinde kalite ve güven bir arada!













