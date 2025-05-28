Isparta Valiliği Kararı İle Yasaklandı

Isparta’da Ormanlara Giriş Yasaklandı
Ancak 13 Alanda Giriş Serbest!
Isparta Valiliği tarafından alınan kararla, 01 Haziran - 15 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve rüzgârın etkisiyle oluşabilecek orman yangını riskine karşı alınan bu karar, kamuoyuna duyuruldu.
Ancak tüm ormanlık alanlar kapsama dahil değil. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada, belirli park ve günübirlik alanların yasak dışında tutulduğu belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımız sadece Isparta ili sınırları dahilindeki Milli Parklar, Orman Parkları, Tabiat Parkları ile günübirlik kontrollü alanlarda piknik ve mesire yeri ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.
İşte Giriş Serbest Olan 13 Ormanlık Alan:
|İşletmesi
|Belediye/Köy
|Yer Adı
|Isparta DKMP
|Yakaköy/Dere
|Gölcük Tabiat Parkı
|Isparta DKMP
|Aksu
|Başpınar Tabiat Parkı
|Isparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Atabey Göleti Orman Parkı
|Isparta DKMP
|Kentpark
|Kovada Gölü Milli Parkı
|Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
|Barla
|Barla Çamdağı Orman Parkı
|Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
|Eğirdir
|Eğirdir Orman Parkı
|Isparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Gölcük Orman Parkı
|Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
|Sütçüler
|Yazılı Kanyon Tabiat Parkı
|Isparta DKMP
|Sütçüler
|Sorgun Tabiat Parkı
|Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
|Sütçüler
|Sorgun Yaylası Orman Parkı
|Isparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Bucaklıyayla Orman Parkı
|Isparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Kızıldağ Milli Parkı
|Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Yalvaç Orman Parkı
Vatandaşlara Yangın Uyarısı
Yetkililer, vatandaşlardan yangınlara karşı azami dikkat göstermelerini istedi. Orman yangınlarının büyük felaketlere yol açabileceğine vurgu yapılan açıklamada, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar ve doğayla iç içe zaman geçiren bireylerin duyarlılık göstermesi gerektiği hatırlatıldı.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, tüm vatandaşları doğa sevgisini koruyarak, sorumlu davranmaya davet etti.
Not: Yasak dışında tutulan alanlara girişlerde de ateş yakmak, mangal yapmak ve çevreyi kirletmek kesinlikle yasaktır. Giriş serbestliği, kontrolsüz kullanım anlamına gelmemektedir.