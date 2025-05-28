Isparta Valiliği Kararı İle Yasaklandı

Isparta’da Ormanlara Giriş Yasaklandı

Ancak 13 Alanda Giriş Serbest!

Isparta Valiliği tarafından alınan kararla, 01 Haziran - 15 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve rüzgârın etkisiyle oluşabilecek orman yangını riskine karşı alınan bu karar, kamuoyuna duyuruldu.

Ancak tüm ormanlık alanlar kapsama dahil değil. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada, belirli park ve günübirlik alanların yasak dışında tutulduğu belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımız sadece Isparta ili sınırları dahilindeki Milli Parklar, Orman Parkları, Tabiat Parkları ile günübirlik kontrollü alanlarda piknik ve mesire yeri ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

İşte Giriş Serbest Olan 13 Ormanlık Alan:

İşletmesi Belediye/Köy Yer Adı Isparta DKMP Yakaköy/Dere Gölcük Tabiat Parkı Isparta DKMP Aksu Başpınar Tabiat Parkı Isparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Atabey Göleti Orman Parkı Isparta DKMP Kentpark Kovada Gölü Milli Parkı Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Barla Barla Çamdağı Orman Parkı Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Eğirdir Eğirdir Orman Parkı Isparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Gölcük Orman Parkı Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Isparta DKMP Sütçüler Sorgun Tabiat Parkı Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü Sütçüler Sorgun Yaylası Orman Parkı Isparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Bucaklıyayla Orman Parkı Isparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Kızıldağ Milli Parkı Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Yalvaç Orman Parkı

Vatandaşlara Yangın Uyarısı

Yetkililer, vatandaşlardan yangınlara karşı azami dikkat göstermelerini istedi. Orman yangınlarının büyük felaketlere yol açabileceğine vurgu yapılan açıklamada, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar ve doğayla iç içe zaman geçiren bireylerin duyarlılık göstermesi gerektiği hatırlatıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, tüm vatandaşları doğa sevgisini koruyarak, sorumlu davranmaya davet etti.

Not: Yasak dışında tutulan alanlara girişlerde de ateş yakmak, mangal yapmak ve çevreyi kirletmek kesinlikle yasaktır. Giriş serbestliği, kontrolsüz kullanım anlamına gelmemektedir.