Eğirdir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı birleşimleri yine dolu dolu başladı. Eğirdir'in başarılı İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Eğirdir Belediye Meclisi'nin misafiri oldu.Bir yıl önce de katıldığı toplantıdan bu döneme kadar olan zaman diliminde asayişe müessir konular hakkında bilgilendirme ve sunum yapan Eğirdir Emniyet Müdürü halkımız için varız, dedi.Trafik ile ilgili yapılanlar , öneriler ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi, narkotik suçların çok önemsediği, bu illetten herkesi korumak ve suçluların cezalandırılması yönünde İlçe halkımız, STK lar ve tüm kamu görevlilerini işin içinde olması yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' Projesi hakkında açıklama yapıldı.Eğirdir'de trafik yoğunluğunun yaşandığı çarşı merkezinde düzenli trafik akışı ve yaya önceliği konularının da istişare edildiği toplantıda gerekli çalışmaların yapılması için fikir alış verişinde bulunuldu.Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif Eğirdir halkımızın huzur ve güvenin tesisi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Kendi döneminden önce ve bu zamanda hiçbir desteğini esirgemeyen Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve tüm Eğirdir'lilere teşekkür eden Zarif Eğirdir Belediye Başkanı ve Belediye Meclisine başarılar diledi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise; 'Gururumuz, güvencemiz Polis Teşkilatımıza başarılarının devamını diliyor, sunumlarından dolayı Eğirdir Emniyet Müdürümüz Ayhan Zarif'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)